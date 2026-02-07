EN VIVO | Bilbao Athletic – CD Tenerife (0-0)

Álvaro Cervera introdujo dos novedades en la alineación inicial del CD Tenerife para su encuentro ante el Bilbao Athletic. La principal estuvo en la portería, donde Gabriel De Vuyst debutó en la competición liguera al quedarse fuera de la convocatoria Dani Martín, por paternidad. Además, la baja por lesión del delantero Jesús de Miguel fue suplida por Gastón Valles.
Durante los primeros minutos, el filial vasco intentó proponer más que su adversario gracias a su mayor control del esférico. Sin embargo el Tenerife fue de menos a más, para llegar a dominar el encuentro cuando el cronómetro superaba la media hora.
Poco antes de eso, en el minuto 22, Nacho asistió en el segundo palo a Alassan, que llegó un segundo tarde al remate y no pudo finalizar mejor la mejor acción ofensiva blanquiazul hasta el momento.
Ya en el 34, Enric se disfrazó de asistente en el carril derecho para poner un ‘caramelito’ a David en el segundo palo. El reconvertido en lateral zurdo se lanzó de cabeza para acabar rematando abajo, donde pudo llegar el meta local para frustrar la mejor ocasión canaria de la primera parte.
Los instantes finales del primer acto también correspondieron para el cuadro de Álvaro Cervera, que se fue a los vestuarios con la igualdad inicial en el marcador.