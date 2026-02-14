La Laguna Tenerife afronta este sábado un nuevo reto liguero, coincidiendo con la visita al Santiago Martín del Río Breogán. El grupo de Txus Vidorreta recibe a un rival, el gallego, que practica un muy buen baloncesto y que ha sacado adelante cuatro partidos a domicilio en lo que va de curso.
Primer cuarto
Wesley Van Beck comenzó como venía haciendo los últimos partidos: anotando (5-5). LOs bregoanistas intentaban dominar en la pintura, pero,d esde el exterior, Jaime Fernández se sumó a la anotación de los locales (16-11).
Tras un tiempo muerto visitante, el marcador se apretó (18-17) con los gallegos apoyándose en un brillante 3 de 4 en triples.
Con 23-18 acabó el primer cuarto.
Segundo cuarto
Jaime Fernández y Aaron Doornekamp, con dos triples, tiraron del carro en el inicio de la segunda manga (29-23).
Los gallegos, por su lado, se agarraban a su extraordinario acierto en el triple (6 de 7) para el 33-31 y a DeWayne Russell, un jugón que puso el empate a 33 obligando a Vidorreta a parar el partido cuando quedaban cinco minutos para llegar al descanso.
El 80% en triples ( de 10) mantenía a los lucenses en un duelo en el que el La Laguna Tenerife no acababa de verse cómodo (42-42).
Tercer cuarto
Era un partido duro, trabado, sin un dominador claro (47-47) y, tras bajar su acierto exterior, Russell sostuvo a los gallegos en el marcaodr (52-49).
Una buena acción de Gio y un triple de Doornekamp golpearon al Breogán (59-51). Luis Casimiro volvió a parar el duelo a falta de cuatro minutos para el final de la tercera manga. La puntería visitante ya no era la misma.
Fitipaldo, con dos triples, puso el 64-51. Lo que más se veía era el ataque, pero la defensa de La Laguna Tenerife era sublime en este cuarto.
Un parcial de 0-7 (64-58) después de malos ataques del Canarias propició que el cuarto acabara con 68-61.