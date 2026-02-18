Fabián Chinea (ASG) exige aprobar ya el decreto-ley de la Agenda Canaria ante la parálisis en los Presupuestos

El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, exigió en el pleno del Senado la aprobación inmediata del decreto-ley que permita dar cumplimiento a los asuntos incluidos en la Agenda Canaria, ante la imposibilidad de sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y la situación de prórroga en la que se encuentra el país. Durante el debate de una moción relativa a la ausencia de Presupuestos, Chinea subrayó el criterio de ASG, al considerar que el Gobierno “debe cumplir su obligación constitucional y remitir a las Cámaras un proyecto de Presupuestos, aunque no tenga garantizado el éxito parlamentario”.
El senador recordó que el artículo 134 de la Constitución es claro al atribuir al Gobierno central la obligación de elaborar y presentar anualmente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. “El rechazo de un proyecto puede formar parte de la normalidad democrática; pero no lo es la renuncia para someterlo al debate”, subrayó. Chinea advirtió de que la prórroga presupuestaria, cuando deja de ser excepcional y se convierte en práctica reiterada, supone “un síntoma de deterioro institucional” que genera provisionalidad e inseguridad. “Gobernar en prórroga puede garantizar la continuidad administrativa mínima, pero no permite adaptar la política a un contexto cambiante ni dar certidumbre a las comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas y ciudadanos”, afirmó. En este contexto, puso el foco en la situación específica de Canarias y reclamó al Ejecutivo central que active sin más dilaciones el decreto-ley comprometido para dar cobertura a los acuerdos ya recogidos en la Agenda Canaria.
“Canarias no puede quedar atrapada en el bloqueo político estatal. Hay medidas fiscales, inversiones estratégicas y compromisos sociales y económicos que no pueden quedar indefinidamente en suspenso”, señaló Fabián Chinea, quien recordó que su grupo ha defendido en reiteradas ocasiones en la Cámara Alta la necesidad de aprobar un decreto-ley específico para Canarias como instrumento legal previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. “No es una anomalía, es una herramienta que el ordenamiento jurídico contempla precisamente para escenarios como el actual”, apuntó. En particular, el senador señaló la necesidad de abordar cuestiones específicas de las islas verdes, como la propuesta de ASG para extender a La Gomera y El Hierro la rebaja fiscal en el IRPF ya vigente en La Palma, “una medida necesaria para dinamizar la actividad y la capacidad económica de las familias en un territorio que se enfrenta a la doble o triple insularidad”.
Asimismo, el representante gomero lamentó que, pese a los meses transcurridos y a los compromisos adquiridos en los acuerdos de investidura, no se haya producido ningún avance efectivo en la aprobación del decreto-ley de asuntos canarios. “Estamos a mediados de febrero y la parálisis se extiende. La ausencia de Presupuestos no exime al Gobierno de su responsabilidad de actuar allí donde tiene margen para hacerlo”, remarcó. El senador concluyó señalando la necesidad de “cumplir la Constitución presentando los Presupuestos; y mientras persista la prórroga hay que adoptar decisiones que garanticen estabilidad y justicia territorial para Canarias, que ya se ha cansado de esperar sin obtener ningún resultado hasta el momento”.