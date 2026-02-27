Fallece Emilio Cuevas, exdirector del Centro de Investigación Atmosférica en Izaña

El exdirector del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña Emilio Cuevas falleció la pasada noche, según ha informado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha destacado la labor del científico en el estudio de las tormentas de arena y polvo y el cambio climático.
Cuevas, que se jubiló en 2023, había indagado en el comportamiento de la temperatura media con datos obtenidos en el Observatorio de Izaña, situado a 2.400 metros sobre el nivel del mar en la isla de Tenerife, en un lugar aislado de alta montaña con nulos cambios en su entorno, ha añadido.
También había estudiado las tormentas de polvo sahariano y su relación con la actividad inusual de sistemas de altas presiones en el Mediterráneo occidental, entre otras cuestiones.
Un investigador referente que puso a Canarias en el mapa global
El delegado territorial de la Aemet en Canarias, David Suárez, ha manifestado en declaraciones a EFE que Cuevas fue un investigador “de talla mundial” que puso al Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, a Canarias y a España “en el mapa global de la investigación de las ciencias atmosféricas”.
“Fue un excelente compañero y profesional que defendió a capa y espada el Observatorio de Izaña. También fue el gran promotor de todas las ciencias que se han desarrollado en Aemet específicamente desde Izaña”, ha apuntado Suárez.
Ha destacado, asimismo, el gran volumen que alcanza su investigación científica y la pasión de Cuevas por continuar investigando, incluso una vez jubilado y pese a padecer una enfermedad.
A su vez la Aemet ha señalado en sus redes sociales que “es un día triste” por el fallecimiento de Cuevas, a quien define como un referente mundial y “un motor imparable que llevó a Aemet a primera línea internacional en la investigación atmosférica“.
También el centro en Izaña ha manifestado que la comunidad científica “está de luto” por el fallecimiento de su exdirector y ha añadido que las ciencias atmosféricas en Canarias y su impulso a nivel internacional no podrían entenderse sin su contribución.
Día muy triste, terrible noticia. Emilio ha sido el gran impulsor de la ciencia atmosférica en el archipiélago y fue capaz de poner a Canarias y España a nivel top mundial con su trabajo día tras día. DEP https://t.co/QWSdaIDFJR— AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) February 27, 2026
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado en sus redes sociales que con el fallecimiento de Emilio Cuevas el archipiélago pierde “a uno de esos hombres que impulsó y creyó en el conocimiento, en el talento de nuestras islas y en el papel de Canarias en la ciencia.
“Gracias a su trabajo, Canarias habla al mundo cuando se trata de ciencia y de cambio climático”, ha indicado el presidente canario, que transmite “un abrazo a su familia, amigos y a quienes compartieron con él su vocación” y concluye su mensaje con la convicción de que “su legado permanece”.