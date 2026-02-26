Gabriel Santos vuela en los 34K y Holly Page firma una exhibición sin fisuras en la Pilancones Tunte Trail 2026

La prueba reina se decide pronto… y se confirma con cada parcial
Hay carreras que se ganan al final. Y hay otras —las menos— en las que el ganador te va enseñando el trofeo desde el kilómetro cuatro. Eso pasó en la Pilancones Tunte Trail Hospitén Roca, en Tunte (San Bartolomé de Tirajana), con un protagonista clarísimo en la prueba reina de 34 kilómetros: el hispano-argentino Gabriel Santos Rueda (Columbia).
La salida conjunta de los 34K y 25K se dio a las 8:30 desde la plaza de Tunte, con un pelotón animado y con ganas de guerra. Pero en cuanto la ruta empezó a seleccionar, Santos puso el modo “control total”. En Taidía (km 4) ya lideraba, por delante de David González (CD Stones). No fue una arrancada loca: fue ritmo sostenido, respiración, cadencia… esa sensación de “voy rápido, pero podría ir más rápido si me obligas”.
De Cruz Grande a meta: la renta crece y el golpe definitivo llega sin drama
El punto clave fue el paso por Cruz Grande 1 (km 21): Santos ya tenía más de cinco minutos sobre González, y además iba ampliando diferencias con el tercer clasificado, el británico Worster / A. Worst (según aparece en los parciales). En Cruz Grande 2 la historia siguió igual, solo que con más distancia. Y ahí se notó un detalle sabroso: Santos había sido segundo en 2025, así que esta victoria sabe a revancha bien cocinada, a temporada planificada con paciencia.
En meta, victoria con 3h.17:08. Segundo, David González (3h.26:29). Tercero, el inglés A. Worst (3h.32:24). Podio serio, tiempos sólidos y una carrera que, en lo competitivo, quedó muy clara.
Holly Page y el arte de correr “sin abrir la puerta”
En féminas, lo de Holly Page (Adidas Terrex) fue una clase práctica de cómo se domina una prueba sin necesidad de mirar atrás cada dos minutos. La británica, habitual en esta cita, fue la mejor en todos los parciales, controlando cada punto de paso con precisión. La grancanaria Tatiana Cruz (Nortrail) estuvo relativamente cerca durante el recorrido —a pocos minutos—, pero Page nunca dio la sensación de ir al límite. De esas victorias que parecen cómodas… pero que solo son cómodas cuando tienes piernas de sobra, claro.
Page se impuso con 3h.46:29. Segunda, Tatiana Cruz (4h.02:33). Tercera, Tania Lorca (CD Werun, 4h.16:31), ya con un margen más amplio.
25K y 9K: nombres propios y una estadística que enamora a cualquier organizador
La jornada, organizada por el CD Gallotia y Top Time Eventos, reunió 950 inscritos y dejó un dato espectacular para cualquier carrera de montaña: muy pocos abandonos. En la prueba reina (34K), por ejemplo, terminaron los 167 que tomaron la salida.
En los 25 km, ganó Agustín David Reyes (Incorpore Sano) con 2h.27:16, seguido de David Recco (2h.28:26) y Alejandro Gómez (2h.32:36). En féminas venció Olga Martynekova (Incorpore Sano), con Cristina Gutiérrez (Nortrail) y Hilla Rudanco completando el podio. Y en la Mini Popular (9 km), los más rápidos fueron Maribel García y José Ricardo Salazar.