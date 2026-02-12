Pillados en el mirador: la Guardia Civil pilla ‘con las manos en la masa’ a 3 carteristas en Los Gigantes

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres y un hombre, de 30, 36 y 41 años, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal tras sustraer una cartera con 670 euros en efectivo a un turista en el Mirador de Archipenque, en Los Gigantes (Santiago del Teide).
La actuación se enmarca en la operación “Miradores”, un dispositivo de prevención y vigilancia activo en las zonas de mayor afluencia turística de la provincia.
Movimientos sospechosos que los delataron
Los hechos ocurrieron cuando los tres implicados, actuando de forma coordinada, aprovecharon el despiste de varios visitantes para sustraer la cartera del interior de una mochila que uno de ellos llevaba a la espalda.
Sin embargo, los agentes que patrullaban la zona detectaron movimientos extraños entre los sospechosos. Mientras una de las mujeres esperaba en un vehículo, los otros dos ejecutaban el hurto. La rápida intervención permitió recuperar de inmediato la cartera y el dinero sustraído, que fue devuelto a su propietario en el acto.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas.
Operación “Miradores”: vigilancia en zonas turísticas
La operación “Miradores” busca reforzar la seguridad en enclaves especialmente visitados por turistas, como puntos panorámicos y áreas de gran tránsito en el sur de Tenerife.
Con estas detenciones, la Guardia Civil subraya su compromiso con la protección del turismo y la prevención del delito en espacios de alta concentración de visitantes.
Recomendaciones para evitar hurtos
Desde el instituto armado recuerdan la importancia de extremar precauciones, especialmente en zonas turísticas. Entre los principales consejos:
- No guardar dinero o documentación en mochilas colgadas a la espalda.
- Evitar portar grandes cantidades de efectivo.
- Vigilar bolsos y objetos personales en aglomeraciones.
- No dejar pertenencias de valor en el interior del vehículo.
- Desconfiar de ofrecimientos de ayuda sospechosos.
La colaboración ciudadana y la adopción de medidas básicas de autoprotección resultan clave para prevenir este tipo de delitos.