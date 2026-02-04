El HUC administra tratamiento a 50 pacientes con cáncer en su domicilio

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) lidera la administración domiciliaria de antineoplásicos ofreciendo no solo una alternativa segura y eficiente para algunos pacientes con cáncer, sino que mejora su calidad de vida debido a que no tienen que desplazarse al centro, así como la adherencia al tratamiento y generando menos estrés físico y emocional.
También reduce la ocupación en Hospital de Día de Oncología y los riesgos de infecciones.
Esta experiencia piloto, que comenzó en diciembre de 2024 y que tiene previsto extenderse por el resto de hospitales este 2026, ha atendido a casi 50 pacientes en 350 sesiones administradas un día a la semana, unas cifras que aumentarían si contara con más profesionales de enfermería, lo que permitiría ampliar el radio de atención, actualmente solo es hasta Puerto de la Cruz. “Hoy, el servicio no es equitativo ni justo, ya que los pacientes que viven desde Los Realejos hasta la Isla Baja deben venir al hospital y los que viven hasta La Orotava no. Tenemos que buscar enfermeras para ampliar el servicio”, señala Juana Oramas, jefa de Oncología del HUC.
Reconoce que este programa de administración antineoplásicos en casa “es un proyecto que nos propuso ponerlo en marcha el exdirector del Sistema Canario de Salud, Carlos Gustavo Díaz. Me pareció algo tan interesante y bueno para los pacientes que le dije que nosotros arrancábamos sobre la marcha, con el personal que contábamos en el Hospital de Día Oncológico.
Creo que no nos equivocamos, los pacientes que reciben el servicio están muy satisfechos, como se reflejan en las encuestas de valoración”. “Pero también es cierto que debemos tener alguna enfermera más porque tenemos sobrecarga de trabajo, coincidiendo, además, la baja por maternidad de una compañera. Solo podemos salir una vez a la semana, cada 21 o 28 días se rescatan pacientes, y nuestra pretensión es que nos den medios para ampliar la agenda de pacientes y acudir dos o tres veces a la semana. En una jornada de visita, se atienden entre seis y nueve pacientes”.
Los avances farmacológicos han permitido el desarrollo de presentaciones para la administración subcutánea (se inyecta justo debajo de la piel y por encima del músculo) de anticuerpos con actividad anticancerosas, lo que aporta la oportunidad de ofrecer tratamientos domiciliarios en casa. Para elegir a los pacientes “cada oncólogo evalúa el tratamiento y las primeras dosis se administran en el Hospital de Día, para valorar si hay alguna reacción. si no es así, ya a continuación el tratamiento se pone en casa del usuario para ello se desplazan enfermeras con experiencia y con la supervisión también de un familiar o cuidador las siguientes horas por si hubiera una reacción adversa, pero no hemos tenido ninguna en más de un año”.
Por su parte, Ana Teresa Carrió, supervisora del Hospital de Día, reconoce “la complejidad de organizar” este servicio, pero “la voluntad de querer mejorar y darle mejor calidad a los pacientes está en todo el equipo”. “La experiencia y los datos nos avalan, y estamos esperanzadas en tener más pacientes”. Desde el punto de vista asistencial es una experiencia estupenda y permite “durante la administración del tratamiento, ver in situ las condiciones de los pacientes, para prevenir problemas o necesidades”. También destaca el “trabajo en equipo y el apoyo e implicación de las familias y cuidadores”.
María José Martín y Candelaria Benítez son las enfermeras encargadas de visitar a los pacientes. La planificación de la jornada de visita comienza el día anterior con la preparación de la documentación y la llamada para recordarles la visita. Los tratamientos se preparan en una cabina de seguridad biológica del HUC, “de forma individual y se trasportan de manera segura a su domicilio, cada uno con su etiqueta”. En su casa se valorará su estado, su higiene y acompañamiento antes de administrarle el tratamiento.
La enfermería tiene un impacto en la calidad de vida del paciente con cáncer
El proyecto subraya el papel de la enfermería, con un impacto de estos profesionales en la calidad de vida del paciente con cáncer garantizando el éxito de la administración a domicilio. Junto con el médico oncólogo son los profesionales claves en esta atención, realizan labores de monitorización, seguimiento y prevención.