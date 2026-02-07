El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, al “límite” por la falta de personal

El comité de empresa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias advirtió ayer de la “situación límite” en que se encuentra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife por la “falta crónica” de personal, a la par que sostuvo que la gestión administrativa “vulnera” derechos laborales básicos y “amenaza con paralizar de forma inminente” servicios fundamentales para el funcionamiento de la administración de justicia en la provincia.
Así, los sindicalistas manifestaron que el Servicio de Patología Forense, responsable de las autopsias, opera actualmente bajo un déficit de personal “insostenible”, pues de las tres plazas de auxiliar de autopsia estructurales para garantizar la operatividad, “solo dos trabajadores prestan servicio de forma segura y continuada para toda la provincia”. Esta carencia, indicaron desde el comité, “se ha intentado parchear con tres refuerzos puntuales cuyos contratos finalizan el próximo 3 de marzo” y sin estos efectivos, “la realización de autopsias será inviable, bloqueando de facto las investigaciones judiciales y la actividad del Instituto”.
Igualmente avisaron de que la falta de psicólogos y trabajadores sociales ha trasladado también la crisis a la Fiscalía y al Juzgado de Menores, subrayando que la “gravedad” de la situación alcanzó un “punto de inflexión” este mes con la suspensión de varios juicios de menores debido a la inexistencia de personal técnico para asistir al juez.
“La ausencia de estos informes periciales esenciales no solo detiene la maquinaria judicial, sino que deja indefensos a los colectivos más vulnerables”, insistieron los trabajadores.
A la insuficiencia de medios se suma un escenario de “precariedad laboral alarmante”, denunciaron, pues las condiciones de trabajo “carecen de las garantías mínimas y del respeto a sus derechos fundamentales”. En ese sentido señalaron que se han detectado casos de “extrema gravedad” en los que empleados del servicio han descubierto que no se encontraban de alta en la Seguridad Social, “una irregularidad administrativa que refleja el profundo abandono que sufre el personal técnico del instituto”.
Respuesta
Tras ser cuestionados al respecto, desde la Consejería garantizaron ayer a este periódico la prestación del servicio de auxiliares de autopsia dado que, tras las gestiones realizadas con el Servicio Canario de Empleo, se valorarán las solicitudes para cubrir tres plazas, “de modo que el servicio en ningún momento quedará desatendido”.
Respecto a la Justicia de Menores, dicha fuente oficial respondió de forma similar asegurando también que se ha constituido la correspondiente comisión de valoración y que “en el plazo aproximado de una semana se procederá a la valoración de las candidaturas presentadas, lo que permitirá reforzar los equipos técnicos y normalizar la actividad de la Fiscalía y de la Sección de Menores. Estas contrataciones forman parte del plan de choque que pusimos en marcha a finales del año pasado para meter más personal en el IML”, añadieron.
En cuanto a las informaciones relativas a incidencias en materia de Seguridad Social, desde la Consejería dicen que se trata de una cuestión administrativa concreta que se encuentra en fase de resolución. “En todo caso, el contrato se formalizó conforme a la legalidad vigente, sin que exista vulneración de derechos laborales”, apostillaron.