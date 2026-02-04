La concejala Evelyn Alonso renuncia a gestionar el taxi en Santa Cruz por “ataques personales”

La concejala de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha renunciado a gestionar las competencias en materia de taxi tras recibir, según ha dicho, ataques personales y manifestaciones que exceden el legítimo debate político o sectorial, lo que le ha generado “un perjuicio psicológico evidente”.
Evelyn Alonso ha remitido una carta dirigida al alcalde, José Manuel Bermúdez, en la que explica los motivos que la han llevado a renunciar a la gestión del sector del taxi y ha tomado la decisión de apartarse “por responsabilidad institucional, por coherencia personal y por respeto a la ciudadanía”.
El Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha dado cuenta de esta situación este miércoles en un comunicado en el que señala que la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, asume desde hoy las competencias sectoriales en materia de gestión del transporte discrecional de personas en automóviles de turismo (auto-taxi).
Así lo recoge el decreto firmado por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en el que se revoca la delegación conferida en favor de la concejala Evelyn Alonso en lo concerniente a la gestión del sector del taxi, conservando el resto de las delegaciones en materia de Movilidad.
La hasta ahora responsable de estas competencias, Evelyn Alonso, detalla en su escrito que “de manera progresiva, se han producido ataques personales y manifestaciones que exceden el legítimo debate político o sectorial, aludiendo directamente a mi persona, lo que ha generado un perjuicio psicológico evidente y una situación emocional que, hoy, resulta insostenible”.
Ante esta situación, Alonso expresa que “por responsabilidad institucional, por coherencia personal y por respeto a la ciudadanía, considero que lo más adecuado en este momento es dar un paso a un lado en lo relativo a la gestión del sector del taxi, evitando que conflictos personalistas o dinámicas de confrontación sigan perjudicando el buen funcionamiento del servicio público”.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha aceptado la renuncia de la concejala, a la que agradece “el esfuerzo realizado en estos dos años para intentar mantener un diálogo sosegado y respetuoso con un sector como el del taxi, de máxima importancia para la ciudadanía”.
Bermúdez ha nombrado a Gladis de León como responsable de estas competencias y confía en “seguir avanzando en la mejora de un sector con el que esta corporación siempre ha tenido, tiene y tendrá la mano tendida para abordar todas las necesidades de este servicio público”.
De León, por su parte, lamenta la renuncia de su compañera y acepta el encargo del alcalde para asumir las competencias en la gestión del transporte discrecional de personas en taxis.
La delegación de las competencias en De León incluye la facultad de dirigir los servicios correspondientes y la de gestionarlos en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, todo ello sin perjuicio de las delegaciones que se puedan efectuar por otros órganos de gobierno.