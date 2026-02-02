La Escuela de Música de La Laguna celebra a partir del martes la quinta edición de su Winter Music Fest

La Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo González celebra desde este martes y hasta el 13 de febrero el V Winter Music Fest. Las actividades, de carácter gratuito, tienen lugar en el propio centro, en el antiguo Convento de Santo Domingo, el Teatro Leal y el Aguere Espacio Cultural.
La agenda se configura con talleres, charlas, conciertos y actuaciones colaborativas. En estas últimas participa alumnado de las escuelas de Icod, Los Realejos, La Orotava, la Isla Baja, Santa Cruz y Güímar, así como del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y el CEIP Juan Cruz Ruiz.
TALLER DE DIRECCIÓN
El festival se inicia mañana martes (16.00 horas) con un taller de dirección musical impartido por el músico y director de orquesta David González en la sede de la Escuela Municipal de Música. Seguidamente (17.00), en el antiguo Convento de Santo Domingo, tendrá lugar la apertura oficial. A su término, habrá un workshop de improvisación, con el percusionista y compositor Takeo Takahashi. Cerrará la jornada el concierto de los ensembles Junior y Luz de Aguere de la Escuela de La Laguna.
PROCESO CREATIVO
El miércoles, como parte del festival, el guitarrista y compositor tinerfeño Manolo Rodríguez acompañará el lanzamiento de su disco Nombres propios con una listening party. En el Teatro Leal, con la compañía del pianista Samuel Labrador y el vocalista Ram Misra, y la moderación del periodista Alexis Hernández, Rodríguez dará a conocer cómo fue el proceso creativo del álbum.
La programación continuará el jueves con la sesión de convivencia Flautas del Norte, para las escuelas de música de Icod, Los Realejos, La Orotava, Isla Baja y La Laguna. Este grupo de alumnos y alumnas ofrecerá un concierto especial.
En la jornada de este viernes, la profesora Raquel García impartirá un taller de clave, un instrumento de cuerda pulsada crucial en la música barroca. Ese mismo día, el músico David González ofrecerá una sesión práctica de dirección musical. Cerrará la agenda un concierto a cargo de Violonchelo Filarmonía, Orquesta de Cuerdas del CEIP Juan Cruz Ruiz y el área de clave del Conservatorio Profesional de Música.
Para el sábado, 7 de febrero, se ha programado un breve recital en torno a la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach y a una sesión de música barroca a cargo de la profesora de violín Maite Iglesias.
El lunes 9, David González repetirá su clase práctica de dirección musical y se desarrollará una actividad sobre la guitarra clásica y la moderna, así como un concierto de los artistas Víctor Toral y Wolfgang Pointner. Estas dos últimas actividades se volverán a desarrollar en el Aguere Espacio Cultural el 11 de febrero.
Pero antes, el martes 10, quienes hayan formado parte de los talleres de dirección musical podrán guiar al Ensemble Luz de Aguere de la Escuela Municipal de Música de La Laguna en un ensayo.
El Winter Music Fest cerrará su quinta edición el viernes 13 con Flügel mode ON-Trompetistas al poder del fliscorno, a cargo del profesor de trompeta Aitor Acosta, y el concierto de metales y percusión del alumnado de las escuelas de música de Santa Cruz, Güímar, La Orotava y La Laguna.
La programación en detalle del Winter Music puede consultarse en el enlace web https://sites.google.com/view/wintermusicfest/inicio.