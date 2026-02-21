La Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria conquista La 2: más de 400.000 espectadores de media y 2,7 millones de contactos

La Gala Drag de las Palmas de Gran Canaria, uno de los platos fuertes de los Carnavales, vivió su gran noche en RTVE. La emisión especial, que comenzó a las 21:45, sumó más de 400.000 espectadores de media y más 2,7 millones de espectadores únicos en La 2. Una cifra que se disparó en Canarias, con 71.000 espectadores y 13,4%, lo más visto de La 2.
La retransmisión en La 2 de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canarias es cada año uno de los puntos álgidos y más esperados del Carnaval. El Parque de Santa Cantalina acogió este gran evento que contó con un programa previo, de 20:45 a 21:15 hora peninsular, realizado por los profesionales de RTVE en Canarias y presentado por Luis García Temprano y Sara Fez. La gala fue conducida por Roberto Herrera y Yanely Hernández.
La retransmisión, que se prolongó durante más de 3 horas de duración, captó a más del doble de espectadores que la Gala de la Reina de hace unos días: 408.000 espectadores en La 2, un 4,3% de cuota de pantalla y 2.741.000 espectadores únicos a nivel nacional. El que más siguió el espectáculo, el público de entre 25 y 44 años.
Unas cifras históricas que se multiplican entre los espectadores canarios: cuadruplicó la cuota habitual de La 2 en Canarias, con un 13,4%, de share y 71.000 espectadores, y fue lo más visto del viernes en La 2 en la Comunidad.