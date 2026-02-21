televisiÓn

La Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria conquista La 2: más de 400.000 espectadores de media y 2,7 millones de contactos

En Canarias, fue lo más visto del día en La 2 con 13,4% de cuota y 71.000 espectadores
La Gala Drag de las Palmas de Gran Canaria, uno de los platos fuertes de los Carnavales, vivió su gran noche en RTVE. La emisión especial, que comenzó a las 21:45, sumó más de 400.000 espectadores de media y más 2,7 millones de espectadores únicos en La 2. Una cifra que se disparó en Canarias, con 71.000 espectadores y 13,4%, lo más visto de La 2.

La retransmisión en La 2 de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canarias es cada año uno de los puntos álgidos y más esperados del Carnaval. El Parque de Santa Cantalina acogió este gran evento que contó con un programa previo, de 20:45 a 21:15 hora peninsular, realizado por los profesionales de RTVE en Canarias y presentado por Luis García Temprano y Sara Fez. La gala fue conducida por Roberto Herrera y Yanely Hernández.

La retransmisión, que se prolongó durante más de 3 horas de duración, captó a más del doble de espectadores que la Gala de la Reina de hace unos días: 408.000 espectadores en La 2, un 4,3% de cuota de pantalla y 2.741.000 espectadores únicos a nivel nacional. El que más siguió el espectáculo, el público de entre 25 y 44 años.

Unas cifras históricas que se multiplican entre los espectadores canarios: cuadruplicó la cuota habitual de La 2 en Canarias, con un 13,4%, de share y 71.000 espectadores, y fue lo más visto del viernes en La 2 en la Comunidad.

