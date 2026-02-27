La Guardia Civil lo confirma: desmantelan el negocio ilegal oculto en una vivienda de Puerto Santiago

Agentes pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora, detienen a un varón de 26 años de edad, y residente en el municipio, acusado de un delito de tráfico de drogas.
Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en pleno núcleo urbano de Puerto Santiago, una de las zonas más turísticas del sur de Tenerife, por lo que inician una investigación y tras las pesquisas llevadas a cabo, logran identificar al presunto autor, así como los lugares donde ejercía su actividad ilícita y el modus operandi.
Con indicios suficientes, la Operación policial culminó el pasado 20 de febrero con la entrada y registro en la vivienda del acusado, previa autorización por parte de la Autoridad Judicial competente, procediendo a la detención del acusado.
En el dispositivo participó, además de agentes pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora, el Grupo de Reserva y Seguridad Nº 8 de la Guardia Civil y el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Como resultado del registro, se incautaron 3.000 euros en efectivo, más de 20 gramos de cocaína, gran parte de ella ya preparada para su venta directa y diversos efectos relacionados con la preparación de las “papelinas” en las que se suele vender esta sustancia. Con esta actuación se considera desarticulado este punto de venta de sustancias estupefacientes.