EN VIVO | La Laguna Tenerife-Kosner Baskonia

La Laguna Tenerife estrenará este domingo su segunda vuelta en la Liga Endesa con un partidazo plagado de alicientes. El grupo de Txus Vidorreta recibe al Kosner Baskonia de Euroliga (Santiago Martín, 17.00 hora canaria | DAZN | M+ | Orange TV), números en mano, el equipo más en forma de la categoría.
Primer cuarto
Gran arranque de La Laguna Tenerife (8-2) par dejar claro que el equipo iba a volver a ser el de siempre.
EL equipo jugaba como un bloque, con mucho acierto en ataque, logrando rebotear en ataque y defendiendo bien a un equipazo.
Al fnal de esta manga el marcador reflejaba un 24-16.
Segundo cuarto
En menos de 12 minutos La Laguna Tenerife había anotado 37 tantos (37-21) ante un desbordado Baskonia.
Pese a que los vitorianos lograron mejorar, la realidad es que el Canarias se mostraba superior. Cuando peor lo pasaba Baskonia, Spagnolo emergió como una referencia para los visitantes para llegar al descanso con 50-35.
Tercer cuarto
Sorprendió Baskonia con un parcial rápido (53-43) para comenzar a rebajar diferencias durante los primeros cinco minutos (60-52).
Fue el cuarto menos bueno hasta el momento de La Laguna Tenerife (62-56) pero la figura de Marcelinh Huertas permitió cerrar la manga con (66-58).