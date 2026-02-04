La maestría al piano de Arcadi Volodos clausura el 42º Festival Internacional de Música de Canarias

El 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), que comenzó el pasado 8 de enero, se clausura esta semana con una de las figuras del piano más celebradas en la actualidad: Arcadi Volodos. El intérprete ruso, que en 2020 ya dejó una huella imborrable en los escenarios isleños, vuelve con una cita doble, en Tenerife y Gran Canaria, y un repertorio dedicado a obras de Frédéric Chopin (1810-1849) y Franz Schubert (1797-1828).
Los conciertos tienen lugar este jueves y el sábado (19.30 horas) en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente. Las entradas están disponibles en los puntos de venta habituales de los dos espacios, con precios de entre 15 y 40 euros, y en la web www.festivaldecanarias.com.
MAZURCAS
La velada comenzará con una selección de mazurcas (op. 33 nº 4, op. 41 nº 2 y op. 63 nº 2) de Frédéric Chopin, de su amplia colección de obras breves, que tomaron una nueva dimensión en su exilio. A continuación, el programa se adentrará en territorios más profundos con el Preludio op. 45 -también de Chopin-, una pieza separada de sus famosos ciclos que destaca por un carácter meditativo, y con la Sonata nº 2 en Si bemol menor, op. 35, que desafió las normas de su tiempo por sus violentos contrastes. Esta obra contiene la célebre Marcha fúnebre en su tercer movimiento.
Tras la pausa, Volodos afrontará la Sonata in Si bemol mayor D. 960, una de las últimas obras de Franz Schubert. Para muchos, es considerada como una especie de testamento musical, con dimensiones colosales y una “dulzura infinita”, como llegó a decir Schumann.
El repertorio que ofrecerá Arcadi Volodos está repleto de claves, curiosidades e incógnitas, amén de lo que pueda regalar como propinas -en su anterior visita a las Islas ofreció hasta nueve-. Por esta razón, el festival ofrece una guía para el público a través de sus tradicionales charlas introductorias. Una hora antes de los conciertos, el divulgador Ricardo Ducatenzeiler brindará un coloquio abierto al público para descubrir los matices que encierran las obras antes de escucharlas en directo.
El virtuosismo de Volodos, nacido en San Petersburgo y afincado en España en la actualidad, dejó atónita a la crítica desde sus primeros conciertos en los años 90. Desde entonces ha tocado en los escenarios más emblemáticos del mundo, en solitario y junto a las orquestas más aclamadas del circuito internacional, obteniendo numerosos reconocimientos.
SNARKY PUPPY Y METROPOLE ORKEST CIERRAN LA AGENDA ‘#ENPARALELO’
Snarky Puppy, la aplaudida banda norteamericana de jazz contemporáneo, ganadora de cinco premios Grammy, ofrece dos conciertos en las Islas de la mano del Festival Internacional de Música de Canarias. Las actuaciones tendrán lugar en los dos auditorios capitalinos, junto a la orquesta neerlandesa Metropole Orkest, con la que ya ganó hace 10 años uno de los citados galardones estadounidenses. Ahora, ambas formaciones unen de nuevo su talento y recalan en las Islas con una gira mundial para presentar Somni, su nuevo trabajo conjunto.
Con ellos, el 42º FIMC cierra por todo lo algo su sección #EnParalelo, mañana viernes, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, y el sábado en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, ambos conciertos, a partir de las 19.30 horas. Las pocas entradas disponibles se pueden conseguir en www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de ambos auditorios.