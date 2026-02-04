La nueva escena urbana gana protagonismo en los escenarios de Canarias en 2026, con New Event como impulsora del calendario musical

La nueva escena urbana gana protagonismo en Canarias en 2026 y se consolida como uno de los lenguajes culturales que mejor conecta al archipiélago con las nuevas generaciones. Con artistas nacidos en las islas y una presencia creciente del género en la agenda musical, Canarias refuerza su papel como territorio creativo vinculado a las expresiones culturales del presente.
En este marco, la promotora New Event se posiciona como uno de los agentes que impulsa parte destacada de la programación musical del año en Canarias, reuniendo en el archipiélago propuestas que integran tanto talento local como nombres clave del panorama urbano y pop-urban actual.
Uno de los grandes hitos del año será el concierto de La Pantera y Lucho RK, dos artistas canarios que se han convertido en referentes de la nueva escena urbana nacional. La cita tendrá lugar el 14 de marzo de 2026 en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y se perfila como uno de los eventos más destacados del calendario musical de este año en las islas.
El evento se enmarca dentro del FASSSILITO TOUR, una gira que está llevando a ambos artistas por distintos puntos del país y que confirma el momento de proyección y conexión con el público que vive esta nueva generación del urban.
La relevancia de este concierto se sitúa dentro de un contexto más amplio en el que la música urbana continúa ganando espacio dentro de la programación cultural del archipiélago. Grandes citas como Granca Live Fest y Tenerife Music Festival incorporan en 2026 a artistas vinculados a la escena urban y pop-urban, reflejando una evolución natural en los gustos del público y en los formatos de los principales eventos musicales. En este sentido, la agenda promovida por New Event muestra cómo el género se integra de forma cada vez más sólida en los escenarios de gran formato en las islas.
En el Granca Live Fest 2026, esta conexión se materializa con la presencia de nombres como Ptazeta, Danny Ocean, Lola Índigo y Wendy Ruiz, mientras que el Tenerife Music Festival 2026 suma a su cartel a artistas como Rels B y Nathy Peluso, figuras clave del panorama urbano actual.
Más allá de los escenarios, este movimiento confirma una realidad cada vez más visible: Canarias no solo acoge música urbana, sino que genera talento propio, capaz de proyectarse fuera del archipiélago y de conectar con nuevas audiencias. Artistas como La Pantera y Lucho RK son el reflejo de una escena que crece desde el territorio y que hoy ocupa un lugar central en la conversación cultural.
En 2026, la música urbana se consolida así como un puente entre cultura, identidad y nuevas generaciones, reforzando el papel de Canarias como un espacio donde el presente musical tiene voz propia.