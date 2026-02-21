Los Realejos recuerda al ilustrado José de Viera y Clavijo con motivo de los 213 años de su fallecimiento

El municipio de Los Realejos conmemoró este viernes el 213º aniversario del fallecimiento de su ilustre vecino José de Viera y Clavijo (1731-1813), efeméride que se cumple hoy, con la celebración del tradicional acto institucional en los exteriores de la biblioteca municipal que lleva su nombre.
La cita estuvo presidida por el alcalde, Adolfo González, quien puso de relieve “el inmenso valor de la vida y obra del admirado polígrafo realejero, que cada año nos reúne para no perder de vista, ni de la memoria, su extensa huella en el ámbito de las humanidades, la historia, la literatura, el periodismo y la ciencia, entre tantas otras disciplinas que abarcó, demostrando ser un adelantado a sus tiempos que cada vez adquiere mayor realce”.
Cada año, por estas fechas, el Gobierno regional conmemora el Día de las Letras Canarias para recordar a Viera y Clavijo, a la vez que a otro autor o autora que haya destacado en el ámbito del Archipiélago. Este año el protagonista es el periodista y escritor tinerfeño Alfonso García-Ramos (1930-1980). Por esta razón, durante el acto institucional de ayer se leyeron fragmentos de las obras de García-Ramos por parte de la concejala de Cultura, Alba Hernández, las estudiantes del IES Cruz Santa Yaritza Hernández Díaz, Mailén Luis González y Alejandra Álvarez Hernández, en representación de la comunidad educativa, y la presidenta y fundadora del Club de Lectura Sin Sombrero, Lourdes García González.
Asimismo, intervino Alfonso Fernández, vicepresidente de Relaciones Institucionales de la centenaria Sociedad Círculo Viera y Clavijo, mientras que el apartado musical corrió a cargo del dúo conformado por Luisa Machado y Alberto Méndez. La celebración incluyó una ofrenda floral ante el busto de Viera y Clavijo que preside el rincón en el que se desarrolló el acto.