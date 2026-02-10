Nayra Sanz Fuentes publica el ensayo ‘El cuerpo nazi. El cuerpo contenido’

Cuando se han cumplido 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, Nayra Sanz Fuentes publica El cuerpo nazi. El cuerpo contenido. Estética y poder en el cine de Leni Riefenstahl, un ensayo que analiza cómo el nacionalsocialismo construyó una idea del cuerpo a través de la imagen cinematográfica.
Desde una mirada formada en el cine y la cultura visual, la cineasta y escritora canaria se aproxima al periodo del Tercer Reich a través de un enfoque transversal que conecta historia, sociología y filosofía para interrogar el papel del cine como herramienta de propaganda y de persuasión ideológica. El libro examina cómo la imagen fue utilizada para producir una estética del cuerpo basada en la disciplina, la uniformidad y la exhibición de la masa social como forma de poder.
El ensayo se detiene en el análisis de El triunfo de la voluntad (1935) y Olimpiada (1938), dos de las películas más influyentes del siglo XX, dirigidas por Leni Riefenstahl. A través de un estudio detallado, la autora explora cómo no solo documentaron el régimen nazi, sino que contribuyeron activamente a promover una ideología totalitaria.