Papagayo Tenerife opta a entrar en el ‘Top 100 Clubs’ de la revista ‘DJ Mag’

La publicación británica DJ Mag ha iniciado el proceso de votación para elaborar su Top 100 Clubs del mundo, una lista que cada año define la vanguardia de la industria musical electrónica. En esta edición, Papagayo Tenerife, en Arona (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas), formaliza su candidatura con el fin de reivindicar el valor cultural del clubbing en el Archipiélago y consolidar a Canarias como un referente de calidad dentro del circuito internacional.
La votación, abierta hasta el 18 de marzo, es una oportunidad para que el tejido cultural de las Islas demuestre su fuerza e influencia en el panorama global.
Desde su fundación, hace más de 13 años, Papagayo ha evolucionado de ser un punto de encuentro local a convertirse “en una institución musical en el Atlántico”. Por su cabina pasan figuras fundamentales del género -desde Jamie Jones hasta Solomun-, integrando sonidos globales con la identidad isleña, pues también actúa como plataforma para artistas y dj residentes, permitiendo que el talento canario dialogue con la escena internacional.
“Papagayo es un ente vivo que entiende el club como un espacio de cultura y vanguardia social”, señalan desde la dirección creativa del club. “Nuestra presencia en la lista de DJ Mag no es una meta individual, sino el reconocimiento a una comunidad de artistas y público que ha hecho de Canarias un lugar imprescindible para entender la electrónica actual”.