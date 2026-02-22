Paula Hernández, tinerfeña, mejor docente universitaria de España: “Apuesto por una enseñanza cercana y en el compromiso con el estudiante”

Paula Hernández Dionis, profesora de la Universidad de La Laguna en el área de Didáctica de la Expresión Musical, ha sido galardonada recientemente como mejor docente universitaria de España en los Premios Educa Abanca 2025. Un reconocimiento que, explicó, pone en valor el trabajo y la trayectoria profesional realizada en estos años y visibiliza un modelo educativo más humano, que busca “la cercanía y el compromiso con cada estudiante, intentando conocer su realidad y necesidades, y acompañarlo más allá de la clase expositiva”.
Hernández Dionis, que quedó el curso pasado en sexta posición de este certamen nacional, recuerda que su nominación partió del propio alumnado, y luego hay que presentar al jurado los méritos que has hecho durante los últimos dos años para que te los valore. “De ahí sale un ranking de 10 finalistas que acudimos a la gala final celebrada en Galicia”.
Recalca que este premio pone en valor “todo lo que he hecho durante tantos años. Llevo dando clases desde hace más de 20 años, y que te reconozcan de esta manera a nivel nacional es un honor”. Además, fue un día que recordará con orgullo, ya que además de ella, otro tinerfeño, Ricardo Acosta, docente y director del Centro de Educación Infantil y Primaria La Vega, en Icod de los Vinos, también fue elegido mejor maestro de España. “El hecho de que haya dos tinerfeños en el podio pone en valor la educación que se está haciendo en Canarias”.
Paula Hernández Dionis, actualmente imparte docencia en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, en el departamento de Didácticas específicas, en el área de Expresión Musical, y da clase en el grado de maestro en Primaria y en el máster de formación del profesorado, que es el que habilita a los profesores que van a trabajar en institutos.
Cuestionada por cómo logra impactar en el alumnado para que les guste su asignatura, Hernández Dionis afirmó que “intento que las asignaturas sean lo más innovadoras posibles, que sean muy prácticas, que ya no haya esas clases expositivas aburridas a las que todos hemos asistido en algún momento, sino que el alumnado pueda experimentar ese aprendizaje a través de la propia práctica, y que pueda llegar a la teoría a través de la práctica”.
Además, recalca la importancia de un “modelo educativo más humano, de compromiso con el alumno, e intentamos que sea una enseñanza cercana y no tan expositiva”. Reconoce que no es fácil, porque en la Universidad “hay una ratio muy alta de alumnado por profesor, que pasa a ser prácticamente un número, pero intento aprenderme los nombres de todos ellos, conocer su realidad, si tiene algún problema y cómo les puedo orientar o ayudar. Yo creo que posiblemente eso es lo que marca la diferencia en mi forma de hacer las cosas con respecto a otras personas. Tenemos un profesorado maravilloso en Canarias y la Universidad tiene docentes que destacan por ser de los mejores a nivel internacional, y hay que valorarlo”.
Hay que luchar por los sueños
Paula Hernández lanzó un mensaje a todos esos alumnos que serán maestros de las generaciones futuras. “La docencia es una profesión preciosa, realmente es la que hace que el resto de profesiones se desarrollen, porque sin nosotros los niños y las niñas nunca serían médicos, arquitectos, astronautas… Es una de las profesiones más importantes que existen. Y a todos los alumnos que se están formando, les diría que luchen por sus sueños, porque al final todo llega de una o de otra manera. Estoy muy orgullosa de este reconocimiento”.
Además de la docencia también forma parte de diversos grupos de investigación en la propia Facultad de Educación. Al respecto, reconoce que “tenemos grupos muy potentes que hacen una investigación puntera a nivel internacional, con proyectos de investigación europeos, y que están haciendo cosas muy importantes, al igual que en la Universidad de La Laguna en general”. Hernández pertenece al grupo de investigación DISAE (Diversidad, Salud y Educación), que trabaja en la relación y el impacto entre estas materias.