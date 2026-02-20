Denuncia por un pinchazo con sumisión química en pleno Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: “Creí que no lo contaba”

El uso indiscriminado de gas pimienta contra la multitud, que dejó al menos 15 afectados y escenas de caos en el hospital de campaña el pasado lunes, no ha sido el único suceso preocupante en este Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Mientras los afectados aún asimilan la actuación de grupos que rociaron aerosoles químicos desde la zona de El Águila hasta la calle San José, una nueva denuncia ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad.
Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional el pasado lunes, 16 de febrero, y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, un hombre fue víctima de un pinchazo con sumisión química durante la madrugada del sábado de Carnaval. Los hechos ocurrieron sobre las 02:00 horas en la zona peatonal de la calle Valentín Sanz, cerca de la Plaza del Chicharro.
Mareos, taquicardias y pérdida de visión
El afectado relata a este periódico que el ataque fue totalmente aleatorio: “El pinchazo no se debe a una riña previa ni a un malentendido, simplemente me tocó a mí y, al ser una zona de paso, no pude ver quién fue”, explica.
Apenas unos minutos después de notar el impacto en su glúteo izquierdo, su estado físico se deterioró rápidamente. “Comencé a notar los efectos de la droga administrada: mareo grande, incapacidad para caminar, visión borrosa. Tras dos minutos, en los que creí que no lo contaba, el efecto bajó de golpe”, narra la víctima sobre la angustia vivida antes de recibir asistencia sanitaria.
Trasladado de urgencia al hospital
Tras ser atendido inicialmente por los enfermeros en la zona, quienes confirmaron la marca física de la aguja, fue trasladado al Hospital de Campaña y, posteriormente, derivado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
A pesar de la gravedad de los síntomas, que incluyeron taquicardias y dolor de oído, las analíticas toxicológicas dieron resultado negativo. Para la víctima, esto responde a una estrategia calculada: “Es evidente que sí me drogaron, pero eligieron droga y cantidad exacta para eludir los positivos”, sostiene tras haber pasado por un trance que, si bien no ha dejado secuelas físicas graves, sí ha afectado a su bienestar mental.
El Carnaval, bajo el foco de la seguridad
Este nuevo caso se suma a la “pesadilla” vivida por otras 15 personas el Lunes de Carnaval debido al gas pimienta. En ese incidente, cinco personas precisaron asistencia sanitaria por quemaduras en los ojos y dificultades respiratorias tras los ataques indiscriminados.
El objetivo del denunciante al compartir su historia es doble: servir de presión para que las autoridades investiguen estos incidentes y, sobre todo, aconsejar a otros carnavaleros. “Mi intención es aconsejar a toda aquella persona que note un pinchazo que acuda inmediatamente, antes de cualquier efecto, a los servicios médico-sanitarios desplegados”, concluye.
¿Cómo actuar ante un pinchazo?
Desde los servicios de emergencia y seguridad se insiste en que, ante la mínima sospecha de haber sufrido un pinchazo, se deben seguir estos pasos:
- Avisar de inmediato a los amigos o acompañantes.
- Acudir de forma urgente a los servicios médicos desplegados en la zona antes de que los síntomas se agraven.
- Informar al personal de seguridad o llamar al 1-1-2.
La Policía Nacional ya investiga los hechos para intentar identificar a los responsables en una de las semanas más complejas para la seguridad capitalina.