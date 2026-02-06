Consiga su pase para el preestreno exclusivo de la comedia ‘El fantasma de mi mujer’, con Diario de Avisos y Charlas de Cine

Multicines Tenerife (C.C. Alcampo, La Laguna) acoge el próximo jueves 19 de febrero, a las 19:00 horas, un preestreno especial de la comedia negra El fantasma de mi mujer, organizado por A Contracorriente Films con la colaboración de DIARIO DE AVISOS y la Asociación Cultural Charlas de Cine.
Se trata de un pase con aforo limitado y acceso mediante invitación, previo al estreno de la película en las salas comerciales el viernes 20 de febrero.
Para conseguir su pase, debe completar el formulario al final de esta página con sus datos personales y presentarse el día del preestreno en la taquilla de Multicines Tenerife con tu NIF/NIE y reclamarlo. Hay 100 invitaciones disponibles y se otorgarán por orden de inscripción.
Dirigida por María Ripoll, una de las cineastas más prolíficas del cine español reciente, la cinta propone una comedia de enredo con humor negro e irreverente que juega con los límites entre la culpa, lo sobrenatural y la imaginación. El reparto está encabezado por Javier Rey, Loreto Mauleón y María Hervás, junto a Marco Cáceres y la colaboración de Macarena Gómez.
La historia sigue a Fernando, que vive un matrimonio tranquilo con María mientras mantiene una relación paralela con Julia. Una noche, su amante le llama asegurando que acaba de atropellar a su mujer “por accidente” y necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Superado por la situación, Fernando declara a la policía que María le ha abandonado, hasta que recibe una llamada de… ¿María? A partir de ese momento, empieza a escucharla y verla por todas partes, atrapado en un auténtico infierno de culpa, apariciones y dudas sobre si hay o no una explicación racional.
Este pase especial en Multicines Tenerife permitirá al público disfrutar de El fantasma de mi mujer, una producción que se perfila como una de las comedias españolas destacadas de la temporada de estrenos de 2026.