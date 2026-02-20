El PSOE de Arona pide explicaciones por el presunto uso de servicios municipales para difundir correos anónimos

El PSOE de Arona exigió ayer responsabilidades políticas a la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), y a dos asesores, tras denunciar el presunto uso de recursos municipales para el envío de correos anónimos en su contra.
Según la formación socialista, el análisis de los metadatos de uno de los dos correos remitidos a distintos medios de comunicación (en los que se aludía a supuestas presiones de dos ediles socialistas a un técnico municipal y a una sentencia por impagos de publicidad en la precampaña electoral del año 2023) apunta a que presuntamente el documento fue elaborado desde equipos vinculados al Ayuntamiento.
Según citan, “figuran como autor y último modificador dos asesores de Alcaldía” y que el envío se realizó “en horario laboral”. Añaden que se emplearon cuentas de correo anónimas y gratuitas, sin utilizar canales oficiales.
El portavoz del PSOE, José Julián Mena, denunció que el consistorio “no puede convertirse en una herramienta para lanzar campañas de descrédito contra la oposición utilizando recursos que pagan todos los ciudadanos”.
“Que lo firme y dé la cara. Lo que no puede hacer es esconderse detrás de cuentas creadas de forma anónima”, afirmó.
Por su parte, el grupo de gobierno respondió que su principal preocupación es que el Ayuntamiento tenga que asumir ahora “un pago derivado de la mala gestión del PSOE”, en referencia a la sentencia de pago de unos 36.000 euros.
“Nos preocupa que el dinero de todos los vecinos tenga que destinarse a cubrir decisiones del pasado. Ese es el foco”, indicaron. Asimismo, añadieron que cualquier persona que considere que se ha cometido alguna irregularidad “debe denunciarlo donde corresponde”.