Raquel Delgado, vicepresidenta del Real Unión: “La Salud es un barrio que desprende fútbol, queremos que vuelva la ilusión y nos apoyen más”

Raquel Delgado es una de las principales impulsoras del fútbol femenino en Tenerife. Durante años presidió al histórico Tacuense en la élite del fútbol femenino y con una de las canteras más prolíferas de Tenerife. Ahora Raquel Delgado es vicepresidenta y gerente del Real Unión de Tenerife con dos equipos visibles: el masculino en el grupo canario de Tercera Federación y el femenino en Segunda RFEF. El primero con la permanencia a la vuelta de la esquina, y las féminas luchando por el ascenso a Primera Federación. DIARIO DE AVISOS repasó con la histórica dirigente tinerfeña la actualidad de un club capitalino, en su sección femenina, que volvió hace poco tiempo al barrio de La Salud para jugar sus partidos en el mítico campo santacrucero, después de hacerlo en el exilio de Santa Úrsula y María Jiménez cerca de tres años mientras duró la reforma del campo de La Salud.
El Real Unión femenino es segundo a un solo punto del líder en el grupo segundo. ¿El objetivo del club es el ascenso?
“El club lleva tres años creciendo hasta crear un equipo que pudiera optar al ascenso, y es por ello que este año ese es el objetivo”.
Restan nueve jornadas para que finalice la liga y el Zaragoza es el rival a batir, ya que les ganó en La Salud 1-3. Además tienen que visitar su feudo en la penúltima jornada en un partido que puede ser determinante para el ascenso directo.
“Son nueve jornadas las que quedan, mucho camino y partidos muy importantes por jugar como para pensar en esa penúltima jornada. Vamos partido a partido y ya se verá como llegamos a esa fecha”.
De cara a los aficionados, en el caso que no se logre el ascenso directo, ¿cuál sería el camino para ascender a Primera RFEF?
“No pensamos en no ascender. Nos gusta ser positivas, y sabemos que nuestra afición va a estar siempre ahí, pase lo que pase”.
Hace poco tiempo que volvieron a disfrutar del campo de La Salud tras jugar en campos como el de Santa Úrsula y María Jiménez. ¿Ha sido un paso importante en lo deportivo y en lo económico para el Real Unión volver a su casa de siempre?
“Volver a nuestro campo ha sido muy importante para seguir creciendo en todos los sentidos. Es vital disponer de tu campo, entrenar y jugar, y eso se ha notado a lo largo de la temporada, no solo en el femenino, sino también en el resto de equipos del club”.
Suponemos que fue muy duro para el club, pese al apoyo del municipio de Santa Úrsula, competir en esas circunstancias y tanto tiempo.
“Estamos muy agradecidos por el apoyo de Santa Úrsula y de María Jiménez, por su trato y dejarnos competir en sus terrenos de juego. Está claro que fue duro, porque no era nuestra casa, estábamos lejos y no podíamos entrenar de la mejor forma. Hubo que buscar alternativas como la ULL y el campo de San Joaquin para poder entrenar más días”.
Con que apoyos cuenta de empresas e instituciones el histórico club capitalino para mantenerse a flote en categoría nacional.
“Tenemos el apoyo de todas las administraciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular, estas dos últimas las más importantes para el equipo femenino. Además contamos con el apoyo privado de los propios directivos, y empresas como Emmasa y JJJ Martín, así como varias empresas pequeñas del barrio de la Salud que nos aportan mucho valor y arraigo al barrio. Pero lo que hace mantener a flote al club es el grupo humano que trabaja para ello, con una directiva muy implicada, con cuerpos técnicos, y plantilla de jugadores y jugadoras, que junto a sus familias, creen en este proyecto”.
¿El aterrizaje del Costa Adeje en la capital ha perjudicado de alguna manera al Real Unión?
“No. Somos proyectos distintos y ellas están en Liga F y su cantera está en La Laguna y la nuestra en Santa Cruz. Todo ello es positivo para dar más visibilidad al fútbol femenino, por lo que nos viene bien y no nos perjudica”.
¿Cómo son las relaciones con el Costa Adeje Tenerife?
“Tenemos buenas relaciones entre clubes, y tengo una fluida comunicación con su presidente Sergio Batista”.
¿Algún día se podrá ver un derbi tinerfeño en Liga F?
“Bueno, eso ya lo vivimos en su día con el Tacuense. Todo es posible, pero no es algo en lo que pensamos a día de hoy, ya que esto es un proyecto a largo plazo y tenemos que dar muchos pasos aún”.
¿Se siente respaldado el equipo cuando juega en casa?
“Sí, a pesar de llevar tres temporadas fuera, si sentimos ese respaldo. Sabemos que este es un barrio que desprende fútbol y cada año que pase conseguiremos devolver la ilusión por el fútbol y que el apoyo sea mayor”.
¿Qué queda del histórico Tacuense femenino que usted presidió?
“Queda el alma de lucha, de crecer con mucho trabajo, de rodearse de personas que quieren el proyecto y lo hacen suyo. Los equipos femeninos siguen cantando la canción, que en su día hicieron las jugadoras del Tacuense, adaptada al Real Unión, pero con un mensaje claro que no se puede olvidar de donde venimos y de la lucha que hizo el Tacuense por el fútbol femenino y de todas las personas que lo formaron desde sus inicios. Es por eso que existe el Real Unión femenino”.
¿Cómo se está trabajando las categorías inferiores del club en el masculino y femenino?
“Es un trabajo muy importante para nosotros. La cantera es fundamental para crear un arraigo, una pertenencia en los jugadores y jugadoras y formarlos en valores por encima de los resultados. Lo más importante es formarlos y educarlos en valores”.
¿Qué importancia tiene para el club tener otros dos equipos, masculino y femenino, en la tercera federación de categoría nacional?
“Es muy importante tener más equipos nacionales, y que la cantera vea que aquí tienen donde crecer. Estamos muy orgullosos de devolver la Tercera División a Santa Cruz, un duro inicio que ha valido la pena, viendo al equipo competir y que bien lo hacen. Quiero agradecer la implicación de Vitolo, que es muy importante para nosotros. Y del Tercera femenino sólo puedo decir que están haciendo una gran temporada, y es un orgullo tenerlas como enlace de la cantera y el primer equipo”.
Por último, desea hacer un llamamiento a los aficionados para que vayan a ver al equipo en La Salud.
“Sí, les pedimos su apoyo porque estamos construyendo un proyecto bonito del que van a estar orgullosos y que unidos siempre seremos más fuertes. Les esperamos cada fin de semana en el campo de La Salud, ya que desde el viernes hasta el domingo se vive mucho el fútbol con todos nuestros equipos”.