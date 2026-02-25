La reina Sonia visita al rey Harald V de Noruega en un hospital de Tenerife: tendrá que seguir ingresado

La reina Sonia ha visitado este miércoles a su marido, el rey Harald V de Noruega, en el hospital del sur de Tenerife en el que se encuentra ingresado debido a un proceso infeccioso.
La reina ha llegado pasadas las 13:00 al Hospital Universitario Hospiten sur y por ahora se desconoce el estado actual del monarca dado que será la Casa Real de su país quién informe de su evolución.
No obstante, en el comunicado enviado anoche se informaba que el ingreso se debía a una infección y deshidratación y su estado era “dada las circunstancias, bueno”.
El médico personal del rey Harald también ha viajado a Tenerife para asistir al personal sanitario local, según informó la Casa Real, aunque se desconoce si ya lo ha visitado.
La comitiva que acompaña a la reina Sonia estaba formada por dos vehículos pero, según ha podido comprobar EFE, solo la acompañaba personal de seguridad.
El rey Harald y su esposa, que se encontraban en la isla desde hace unos días en la isla por las vacaciones de invierno, ya visitaron Tenerife el pasado año para homenajear al aventurero y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl.