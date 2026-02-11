Sílvia Pérez Cruz se suma al cartel del Festival Mar Abierto con citas en Gran Canaria y Fuerteventura

La cantante y compositora catalana Sílvia Pérez Cruz se incorpora a la edición del 20º aniversario del Festival Mar Abierto con actuaciones el 26 de junio, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y, al día siguiente, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, Bebe pasará el 23 de mayo por el recinto majorero, incorporando esta fecha a las de Gran Canaria y Tenerife. José Mercé, Luz Casal, Víctor Manuel y Ainhoa Arteta completan, por ahora, el cartel de artistas del ciclo de conciertos. Las entradas ya se encuentran disponibles en la web www.festivalmarabierto.com.
Sílvia Pérez Cruz trae en mayo a Canarias su gira internacional, que cuenta con citas en Latinoamérica y capitales europeas como Londres y Lisboa, además de fechas nacionales. La catalana se caracteriza por la presencia escénica y el arte de llenar un escenario, ofreciendo al público un espectáculo inmersivo y emotivo dispuesto a cautivar. 313, Debe ser, Mañana y Mechita son algunos de sus temas más populares. En su carrera abarca múltiples géneros musicales, en su voluntad de probar nuevos sonidos, como los del jazz, el flamenco, la música tradicional catalana o el folclore ibérico, entre otros. Recientemente apareció en La rumba del perdón con Estrella Morente, canción que forma parte del reciente álbum de Rosalía Lux (2025).
Su disco más reciente, Sílvia & Salvador (2025), con el cantante portugués Salvador Sobral, trata el deseo de dos amigos de llevar más allá su amistad y compartirla también en el plano creativo. El encuentro es además una celebración de inspiraciones comunes, poniendo como protagonistas a compositores y compositoras cercanos a los artistas, como Jorge Drexler, Luísa Sobral o Dora Morelenbaum.
La artista cuenta con los galardones a Mejor Disco de Cantautor de la Academia Española de la Música, por Toda la vida, un día (2023); el Premio Nacional de Músicas Actuales 2022 y el Goya en la categoría de Mejor Canción Original gracias a su obra Ai, ai, ai, en la película Cerca de tu casa (2017).
Bebe hará un recorrido a través de sus 20 años de música, desde su álbum de debut, Pafuera telarañas, hasta la fecha. Éxitos como Malo y Ella forman parte de su discografía y de la cultura popular española.
La valenciana comenzó su carrera musical a los 14 años, presentándose como solista en diferentes lugares públicos, hasta que se mudó a Madrid para estudiar Arte Dramático. Entre bares y el apoyo de su hermano a nivel artístico, lanzó su primer material discográfico en 2004, que le haría ganar un Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo en 2005. El 1 de mayo estará en el Auditorio Alfredo Kraus; el 2 en el Teatro Leal y el 23 del mismo mes en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.
UN ANIVERSARIO MUY ESPECIAL
El Festival Mar Abierto celebra este su 20º aniversario con otros tantos conciertos en Canarias a cargo de 11 artistas. A lo largo de sus dos decenios, han pasado por el festival referentes de la música como Pastora Soler, Guitarricadelafuente, Manuel Carrasco, Dani Martín, Maluma, Juan Luis Guerra y Macaco.
Este año forma parte del ciclo de conciertos José Mercé, una figura esencial del flamenco, reconocido por su capacidad para unir tradición y modernidad, con una trayectoria que lo ha posicionado como uno de los referentes indiscutibles del género a nivel nacional e internacional. Su voz y su forma de entender el flamenco aportan al nuevo ciclo del festival profundidad, autenticidad y prestigio, reforzando la apuesta de Mar Abierto por una programación diversa y de alta calidad. Mercé actuará el 2 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.
Ainhoa Arteta llegará el 10 de mayo a la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. La cantante se ha consolidado como una de las sopranos españolas con mayor proyección internacional, habiendo actuado en los principales teatros del mundo. La incorporación de Arteta integra la música lírica en el festival, combinando calidad artística y accesibilidad para todo tipo de público.
Luz Casal vuelve a las Islas de la mano del festival el 7 de junio, en el Auditorio Alfredo Kraus. Casal cuenta con una trayectoria sólida a sus espaldas, convirtiéndose en un referente del patrimonio musical de nuestros tiempos. Además, Víctor Manuel presentará su nuevo álbum, Solo a solas conmigo, en Gran Canaria, el 8 de noviembre, también en el Alfredo Kraus.
