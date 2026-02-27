Trabajo reclama a la empresa del SAD de Santa Cruz de Tenerife que entregue en tiempo los epis a las auxiliares

La Inspección de Trabajo ha enviado un requerimiento a la empresa Atende, adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Santa Cruz, en el que exige que cumpla “de inmediato” los límites legales fijados por la normativa para que las trabajadoras no tengan que acudir fuera de la jornada laboral a recoger o entregar sus uniformes o epis (guantes, mascarillas, etc) para desempeñar sus funciones.
El horario acordado en convenio colectivo sitúa el reparto de material entre las 7.00 y las 16.00 horas, pero la empresa obliga a las auxiliares a hacerlo fuera de horario laboral. A pesar de que la exigencia de Trabajo fue enviada a la empresa hace una semana, tras las denuncias presentadas por el comité de empresa del SAD, el reparto de material en sus horas sigue sin cumplirse, según afirmó ayer Intersindical Canaria (IC). El sindicato subrayó que “la empresa hace caso omiso y desoye el requerimiento, manteniendo una práctica que vulnera los derechos laborales y que supone una prolongación irregular de la jornada”, manteniendo una actitud que implica un “claro incumplimiento de la normativa laboral, así como una falta de respeto hacia las trabajadoras”.
En este sentido, las delegadas sindicales enviaron el pasado miércoles una carta dirigida a la dirección de la empresa para solicitar que “rectifique” la postura y haga el reparto de material en las horas establecidas, pues de lo contrario “se adoptarán medidas legales oportunas, incluyendo una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del requerimiento”.