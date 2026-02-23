La visita del Papa a Canarias da sus primeros pasos: habrá reunión con el Vaticano en marzo para organizar el viaje

La visita del Papa León XIV a Canarias comienza a tomar forma. El obispo nivariense, Eloy Santiago, se reunió este domingo junto al vicario y coordinador de la visita, Antonio Pérez, y el ecónomo Víctor Oliva, con dos representantes de la Conferencia Episcopal, en la antesala de un nuevo encuentro previsto para el mes de marzo con portavoces del Vaticano.
Esta próxima cita será clave para avanzar en la organización del que podría convertirse en un acontecimiento histórico para el Archipiélago, ya que una comisión de la Santa Sede tiene previsto desplazarse a las Islas con el objetivo de preparar el viaje del Pontífice a Gran Canaria y Tenerife.
Según ha trascendido, las fechas más probables para esta visita papal a Canarias serían el 11 y 12 de junio, aunque desde la Iglesia insisten en que todo se encuentra aún en una fase preliminar.
En este sentido, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, fue prudente al ser cuestionado sobre el itinerario del Santo Padre: “De la visita al Papa todavía no sabemos muchas cosas. Sabemos que viene a Madrid, Barcelona y Canarias. Hasta que no confirme el Vaticano qué recorrido, qué actos vamos a hacer y demás, pues todo lo que digamos no sirve para nada”.
Mazuelos también apuntó que el interés del Pontífice por visitar el Archipiélago podría estar vinculado a la situación social reflejada en el informe FOESSA, que sitúa a Canarias entre los territorios con mayores índices de exclusión social del Estado: “Si viene el Papa, también le va a interesar el informe FOESSA y toda esta marginación y exclusión en Canarias. Ya sabéis que también el Papa León, al igual que el Papa Francisco, está muy preocupado por la exclusión y una de las realidades que dice el informe es que estamos entre los últimos de todo el Estado en cuestión de desarrollo y somos los primeros en exclusión social. Pienso que eso también puede ser uno de los motivos por los que venga el Papa a Canarias, por ser uno de los primeros de exclusión social porque es lo que a él le mueve”.
Por su parte, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, explicó que actualmente se está “en una fase muy inicial, de prever posibles eventos y todo lo que eso conlleva a nivel logístico y de seguridad”.
Asimismo, invitó a través de la página web oficial a todas aquellas personas que deseen colaborar como voluntarios o mediante donativos, “para poder llevar a cabo este gran proyecto que será un hecho histórico”.