Adolfo Cordobés, concejal de Vivienda y Ordenación del Territorio de La Laguna: “El Observatorio de la Vivienda permitirá decidir con datos y seguridad jurídica”

El concejal de Vivienda explica los motivos que han llevado al Ayuntamiento a crear un observatorio para analizar la evolución del mercado en el municipio. Asegura que la herramienta permitirá tomar decisiones, como la declaración de zona tensionada, sustentadas en datos, y defiende su utilidad “para mejorar, no para frenar”.
–¿Por qué La Laguna considera necesario ahora crear un Observatorio Local de Vivienda?
“La aprobación de la Ley 6/2025 ha cambiado por completo el marco jurídico en materia de vivienda. Esta norma exige que cualquier declaración de zona tensionada se sustente en una memoria técnica rigurosa, basada en datos objetivos y verificables. El Observatorio Local nace precisamente para eso: para dotarnos de una herramienta estable, solvente y técnicamente sólida que permita analizar la evolución del mercado residencial en La Laguna y, llegado el caso, justificar ante el Gobierno de Canarias —que es quien tiene la competencia— si existen condiciones para declarar zonas tensionadas. No es un gesto político, es una obligación de buena gestión”.
–¿Qué cambios ha supuesto esa ley para los ayuntamientos y cómo ha transformado la capacidad de La Laguna para intervenir en el mercado de la vivienda?
“La Ley de Vivienda del Gobierno de España supone un avance muy importante porque, por primera vez, dota a los ayuntamientos de herramientas reales para actuar sobre el mercado residencial con rigor y con seguridad jurídica. Hasta ahora, muchas administraciones locales teníamos la voluntad política, pero no el marco normativo adecuado. Esta ley introduce criterios objetivos para analizar la tensión del mercado, regula aspectos esenciales como la contención de precios en zonas tensionadas y establece obligaciones claras para todas las administraciones.
En el caso de La Laguna, la ley nos permite trabajar con un horizonte claro: si los datos demuestran que existen zonas donde el acceso a la vivienda está comprometido, podremos argumentarlo ante el Gobierno de Canarias con una memoria sólida y técnicamente fundamentada. Lo importante es que ahora tenemos un marco estatal que reconoce la vivienda como un derecho y que nos da instrumentos para protegerlo sin frenar la actividad económica ni el atractivo del municipio. Es una ley equilibrada, moderna y necesaria”.
–¿Qué tipo de información recopilará el Observatorio y cómo se utilizará?
“El Observatorio reunirá datos sobre precios de alquiler y compraventa, evolución demográfica, oferta y demanda, vivienda vacía, vivienda protegida, presión turística y cualquier indicador que permita entender el comportamiento real del mercado. La clave es que trabajaremos con datos fiables, no con percepciones. Esa información será pública, transparente y servirá para planificar políticas municipales eficaces, pero también para elaborar la memoria que exige la Ley si se plantea la declaración de zonas tensionadas”.
-¿Significa esto que el Ayuntamiento ya ha decidido solicitar la declaración de zonas tensionadas?
“Lo que significa es que queremos hacer las cosas bien. La ley establece unos criterios muy claros y exige una justificación técnica exhaustiva. El Observatorio nos permitirá saber, con rigor, si La Laguna cumple esos requisitos. Y si los cumple, tendremos la capacidad de argumentarlo adecuadamente ante el Gobierno de Canarias, que es quien tiene la última palabra. Lo importante es que las decisiones se tomen con datos y con seguridad jurídica”.
-Algunos grupos han acusado al Ayuntamiento de no actuar ante el problema de la vivienda. ¿Qué responde?
“Que es falso. La entrada en vigor de la Ley 6/2025 ha modificado completamente el escenario y estamos trabajando desde el primer día para aplicarla con rigor. No estamos improvisando: estamos cumpliendo la ley, promoviendo nuevas viviendas sociales, trabajando en la mejora de urbanizaciones de más de 50 años, destinando millones de euros de fondos públicos a nueva construcción, compra y rehabilitación; hemos cedido suelo municipal a las administraciones competentes para la construcción de VPO, gestionamos una de las actuaciones singulares más complejas del país, como es Las Chumberas, impulsamos proyectos de apoyo social… Todo eso es actuar”.
-¿La situación de la vivienda en el municipio de La Laguna es especialmente grave?
“La situación es seria, como en muchos municipios de Canarias, pero no disponemos de datos fiables, ya que las series estadísticas no son homogéneas y tenemos, por ejemplo, datos de ingresos familiares de un año y de precios de la vivienda de cuatro años después. Esto impide sacar conclusiones fiables y este Observatorio vendrá a solucionar ese problema. La Laguna sigue siendo un municipio atractivo para vivir, invertir y desarrollar proyectos. Precisamente por eso debemos actuar con responsabilidad: necesitamos herramientas que nos permitan anticiparnos, planificar y evitar que los problemas se agraven. El Observatorio no es un síntoma de alarma, sino de buena gestión”.
–¿Cómo encaja este Observatorio con la regulación de las viviendas vacacionales y la aplicación de la nueva ley?
“Encaja perfectamente. La propia ley ya establece que no puede inscribirse ninguna nueva vivienda vacacional sin habilitación urbanística expresa, y nuestro PGO, que ahora vamos a iniciar la redacción del primer Plan General después de más de 20 años, no la contiene. Por tanto, la moratoria existe de facto. Además, ya estamos trabajando en la elaboración del Plan de Comprobación y Control que exige la nueva ley canaria de alquiler vacacional. El Observatorio nos permitirá también entender mejor el impacto real del uso turístico en el mercado residencial y planificar medidas proporcionadas y ajustadas a la ley”.
-¿Qué garantías ofrecerá el Observatorio para evitar decisiones precipitadas o con efectos no deseados en la economía local?
“La principal garantía es que trabajará con datos objetivos y análisis técnicos. La Ley de Vivienda no busca frenar la actividad económica, sino equilibrarla para proteger el derecho a la vivienda. El Observatorio nos permitirá actuar con precisión, evitando medidas simbólicas o improvisadas. Queremos un municipio dinámico, atractivo y con oportunidades, pero también con un mercado residencial accesible. Y ese equilibrio solo se logra con información fiable”.
-¿Qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía y a los agentes económicos tras la aprobación de esta herramienta?
“Que La Laguna está actuando con responsabilidad, con planificación y con respeto al marco competencial. Que defendemos el derecho a la vivienda, pero también la estabilidad y el atractivo del municipio. El Observatorio es una herramienta para mejorar, no para frenar. Nos permitirá tomar decisiones informadas, coordinadas con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y plenamente ajustadas a la ley. Y, sobre todo, nos permitirá garantizar que cualquier paso que demos esté respaldado por datos y por seguridad jurídica”.