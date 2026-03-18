Graban un aterrizaje “de infarto” en La Palma por el fuerte viento: “La gente irá mareada”

La llegada de la borrasca Therese al archipiélago ya está dejando las primeras imágenes de impacto y serias complicaciones en el tráfico aéreo. Un vídeo grabado este miércoles en el aeropuerto de La Palma muestra la extrema dificultad de un aterrizaje: un avión de la compañía Binter se ve balanceándose de forma violenta debido a las fuertes rachas de viento mientras intenta tomar tierra, una maniobra que ha mantenido en vilo a los presentes: “Cómo irá la gente, mareada”, comenta en el vídeo uno de los testigos.
El temporal no solo ha dejado imágenes de tensión, sino que ya ha obligado a cancelar y desviar algunos trayectos, lo que está generando colapsos en el aeropuerto, como es el caso del aeropuerto Tenerife Sur. Según Aena, las malas condiciones meteorológicas han provocado la cancelación de al menos dos vuelos con destino a La Palma que tenían sus orígenes en Tenerife Norte y Gran Canaria. La inestabilidad en las islas occidentales también ha forzado a un avión que cubría la ruta entre Tenerife Norte y El Hierro a dar media vuelta y regresar a Tenerife.
Los desvíos también están marcando la jornada. Un vuelo procedente de Madrid ha tenido que ser desviado finalmente hacia el aeropuerto de Tenerife Sur.
Ante este escenario, la aerolínea Binter ha advertido de que la borrasca está afectando gravemente a su programación habitual y no descarta que se produzcan nuevos retrasos, desvíos o cancelaciones en las próximas horas. La compañía ha hecho un llamamiento a todos los pasajeros para que, antes de desplazarse a cualquier terminal, consulten el estado de su vuelo a través de los canales oficiales para evitar esperas innecesarias o riesgos en los trayectos por carretera.