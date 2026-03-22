Borrasca Therese: últimos coletazos de las lluvias, desalojos y 33 vuelos cancelados

La borrasca Therese comienza a amainar con la mejora progresiva de las condiciones en las Islas. A pesar de estos cambios, las instituciones continúan pidiendo “precaución” y “evitar desplazamientos innecesarios”. Así, el Gobierno de Canarias decretó la alerta por riesgo de desprendimientos en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En cuanto al riesgo de inundaciones costeras, todo el Archipiélago se mantiene en situación de prealerta. También ayer estaba activa la alerta por riesgo de escorrentías e inundaciones pluviales en las islas occidentales y Gran Canaria.
La borrasca dejó ayer episodios de fuertes vientos, precipitaciones y oleaje, que dificultó las conexiones aéreas y marítimas. Así, el último balance de Aena registra 33 cancelaciones y 7 vuelos desviados por la meteorología adversa, la gran mayoría operaciones en el aeropuerto de Mazo (17 cancelaciones y seis desvíos), con afecciones tanto a vuelos insulares, nacionales e internacionales, que obligó a muchos viajeros a buscar la alternativa del barco.
En El Hierro, se registraron cuatro cancelaciones con origen Tenerife Norte y otro desde GranCanaria. Y Lanzarote recibió un vuelo procedente de Londres que no aterrizó en Fuerteventura.
Las rutas marítimas tuvieron los trayectos bastante ‘movidos’ en todas las rutas, mientras Fred Olsen mantuvo cerrada la línea costera de La Gomera.
Durante la pasada madrugada, Therese dejó precipitaciones intensas y locales en diversas zonas de las islas más occidentales y Gran Canaria. Así, se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos en las carreteras. Ante los importantes acumulados caídos, se registran múltiples desprendimientos, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras, con algunos barrios y caseríos aislados.
Continúan los cortes del suministro eléctrico en puntos de Granadilla, mientras se restableció el servicio en los núcleos de Tijoco Bajo y La Hoya, así como en Las Zocas. Durante la jornada de ayer se registraron cortes esporádicos.
Las lluvias registradas en las zonas altas del sur y el Oeste de Tenerife han dejado importantes acumulados, especialmente en Vilaflor, en un episodio que ya rebasa los 150 litros/m2. La balsa de Trevejos (Vilaflor) registra un caudal aproximado de 1.000 m3 por hora, mientras que en sus alrededores se han formado cascadas por el volumen de agua acumulado y han corrido los barrancos de la comarca, como el del Infierno, uno de los cauces más emblemáticos de Adeje.
La borrasca dejó, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana de ayer, cerca de 200 incidencias en Tenerife, principalmente en el suroeste y la Isla Baja, donde no dejó de llover de forma persistente durante horas. Las precipitaciones han alcanzado registros muy elevados, con acumulados de 212 litros/m2 en Granadilla, 200 en Vilaflor y más de 115 litros en Santiago del Teide, Buenavista, Los Silos y El Tanque. Se trabaja en solucionar la rotura de un canal de agua Los Silos.
En las cumbres, el temporal ha dejado nevadas significativas, con acumulaciones de unos 20 centímetros en el entorno del Teide. El viento ha sido otro de los fenómenos más adversos, con rachas que han superado los 200 km/h en Izaña.
Otras incidencias han sido el achique de agua, caídas de objetos, desprendimientos, inundaciones en zonas de costa del suroeste. Los tres albergues habilitados con capacidad para 100 personas, atiende a 76 personas afectadas por el temporal.
Gran Canaria fue la isla más afectada ayer por la borrasca, con importantes precipitaciones y una veintena de carreteras cortadas por escorrentías, caída de piedras y desperfectos en firmes.
Los barrancos corren llevando agua a las presas, lo que ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos de los barrios de Los Pérez y El Hornillo, en Artenara, para que el embalse comience a aliviar debido al aumento del caudal. También fueron evacuados al menos cinco vecinos de Agaete por el alivio de la presa de la zona y el aumento del barranco.
Asimismo, se rescató a varias personas imprudentes en el barranco de Guiniguada al quedar aislados por su crecida, mientras se desalojó a un vecino que tenía su casa inundada.
En La Gomera también continúan registrándose desprendimientos en la red viaria insular. Mientras la presa de La Encantadora está rebosando.
Según la Aemet, las mayores rachas de viento se han registrado en Sabinosa, con 116 km/h, el Alto Igualero, con 113 km/h, o Izaña, 109 km/h.
Clases presenciales
Las clases presenciales se reanudan mañana en todos los centros educativos de Canarias, tras mantenerse la actividad lectiva en modalidad telemática.