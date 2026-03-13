70.314 euros sin licitar por el Día de Tenerife para solapar el de Candelaria

No fueron 48.000 euros, como trascendió a principios del pasado febrero. El invento de la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, de instaurar el Día de Tenerife la misma jornada que se celebra el de la Virgen de Candelaria, el 2 de febrero (lo del 15 de agosto representa una celebración mariana genérica en toda España), costó finalmente 70.314 euros, según los datos desgranados reconocidos por el propio gobierno insular.
Más de 70.000 euros por un acto en el deteriorado auditorio Adán Martín (“que se cae a cachos”, Dávila dixit) que, más allá de las personalidades de distintos ámbitos reconocidas por su meritoria trayectoria (a modo de los Premios Canarios ya asentados y creados por Saavedra en 1984), desató duras críticas desde varios estamentos, especialmente del Ayuntamiento de Candelaria, cuya alcaldesa, la socialista Mari Brito, censuró el día y el intento de solapamiento con, a su juicio, claro proselitismo, sobre todo en pro de Dávila.
Es cierto que los propios Premios Canarias de Saavedra recibieron críticas al principio, aunque no precisamente por elegir el Día de Canarias para su entrega en el acto principal de una jornada que no existía hasta lograr la autonomía (1982).
El invento de Dávila, sobre todo porque hay premios y, por tanto, premiados detrás, puede también cuajar, si bien siempre se cuestionará que se eligiera el Día de Candelaria y el uso político que, al menos a juicio del principal grupo de la oposición en el Cabildo tinerfeño (el PSOE), se ha hecho en su primera edición y, seguramente, en las siguientes.
Además, esos 70.315 euros suponen un nuevo gasto que no pasó por licitación previa. Todas las facturas se sitúan por debajo de los preceptivos 15.000 euros que obligan a pedir, al menos, presupuestos a tres empresas, con la excepción de dos: la de 15.588,89 euros de la compañía de trabajos audiovisuales y organización de actos Pantalla Canaria SL, que se encargó de la dirección artística.
Sin embargo, se trata de la cifra con el IGIC añadido (7%), con lo que la cantidad sin el impuesto indirecto se situó por debajo de los 15.000 y se evitó esa obligación legal de contrastar y elegir la mejor propuesta. La otra es la del uso del auditorio, que se eleva a 16.479, lo que se descuadra con el IGIC (que rondaría los mil euros para no superar los 15.000), si bien se aplica una regulación específica por tratarse de un bien demanial del que es titular el Cabildo.
El resto se distribuye así hasta sumar los 70.315 euros: la actuación de Celso Albelo, adjudicada a Translírica SL, se elevó a 3.675; la de Miriam Reyes (Events Branch SL), a 1.605; la de Compañía Pieles (Laboratorio Escénico SL), a 8.025; una bandera de Tenerife (Imazu Publicidad SL), a 492,2, y la cobertura informativa del acto (asignada a Mandaya 2323 SL), un total de 2.675. Además, los gastos de difusión se dividieron en varios medios: Ahora TV SL (2.675), Paraíso Creativo Studio SL (5.134,93), Iglesias Arozena Santiago (5.189,50), Gestión Medios Audiovisuales Canarias SLU (2.675) y Radio Televisión Tenerife Canarias Plus SL (2.675). Por su parte, la fotografía se adjudicó a Ilovetheworld Sl (1.926), y los trofeos de los premiados, a Juan Manuel Santos Herrera (1.498).
Aprobado 5 días antes del consejo de gobierno y fuera del orden del día
La celebración de este primer Día de Tenerife en la festividad de la Candelaria (en algunas mentes, quizás, hasta el primer Día de Rosa Dávila) no se preparó con excesivo tiempo. De hecho, el Consejo de Gobierno del Cabildo lo aprobó el pasado 28 de enero, con lo que los consejeros y funcionarios tuvieron que darse prisa con los gastos y toda la preparación de asignaciones, presupuestos y organización.
Es más, se abordó fuera del orden del día y se tuvo que justificar su urgencia, lo que resultó aceptado por unanimidad de los miembros de CC y PP. Entre los “destinatarios del acto: ciudadanos asistentes y representantes de entidades públicas y privadas más relevantes de la Isla y de Canarias”, según rezó el acuerdo aprobado.