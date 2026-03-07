Vuelve a Tenerife el festival Soplo de Letras: artistas confirmados y fecha

El festival Soplo de Letras 2026 refuerza su apuesta cultural con una potente programación musical que reunirá en Tenerife a varios nombres destacados de la escena actual. Tras ser reconocido como Mejor Festival de Canarias 2025 en los Premios Clickers, el encuentro amplía su dimensión artística con una jornada dedicada por completo a la música en directo.
El evento celebrará su gran cita musical el sábado 16 de mayo, con un cartel que combina sonidos de raíz, electrónica, rumba, pop y canción de autor, apostando por una propuesta que conecta tradición y modernidad dentro de la escena musical independiente en Canarias.
Entre los artistas confirmados destacan Iseo & Dodosound, el dúo navarro formado por Leire Villanueva e Alberto García, conocido por su mezcla de reggae, dub y electrónica con instrumentación en directo. Desde su debut en 2014, el proyecto ha evolucionado hacia un sonido cada vez más sólido, incorporando influencias que van desde el rub-a-dub hasta el dub contemporáneo, lo que les ha permitido consolidarse como habituales en festivales europeos.
Otra de las propuestas del cartel es Sanguijuelas del Guadiana, banda originaria de Casas de Don Pedro (Badajoz) que mezcla rock, rumba, electrónica y tradición extremeña. Su primer álbum, Revolá, publicado en mayo de 2025, los ha situado entre los grupos emergentes más comentados del circuito indie alternativo español, gracias a su energía escénica y a unas letras cargadas de identidad y sarcasmo.
El cartel también contará con Javi Medina, cantautor madrileño que combina pop, rumba y sensibilidad urbana. Su proyección ha crecido notablemente en los últimos años, impulsada por diversas colaboraciones musicales, entre ellas la realizada junto al artista internacional Camilo, lo que ha ampliado su presencia en diferentes escenarios y públicos.
A esta programación se suma Paco Pecado, una de las voces emergentes del panorama actual. Su propuesta mezcla canción de autor, espíritu festivo y estética costumbrista, con referencias tanto a sonidos clásicos como contemporáneos. Su primer disco, Bodegas y Ferias, ha destacado en distintos ciclos musicales como Sesión Vermú, consolidándolo como un artista con personalidad propia.
La organización del festival Soplo de Letras ha adelantado que el cartel seguirá creciendo en las próximas semanas con nuevos artistas aún por confirmar. Con esta programación, el evento refuerza su papel como plataforma para la música en vivo en Canarias, conectando propuestas independientes con un público cada vez más amplio.
Las entradas para Soplo de Letras 2026 ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página oficial del festival.