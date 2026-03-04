Cultura noir en un un fin de semana repleto de actividades para toda la familia

Tenerife Noir concentra del 5 al 8 de marzo la primera entrega de su programación cultural noir pensada para todos los públicos; cine, cómic, firmas, juegos de mesa y rol, recreaciones teatrales y música en directo se articulan en una agenda que despliega el género más negro en todas sus variantes. En el apartado audiovisual el festival propone la proyección de Baby Assassins: Nice Days en el TEA, 19.00h, film que contará con varios pases viernes, sábado y domingo.
La propuesta musical noir arranca con el saxofonista Dani Nel·lo, cuya actuación tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 20:00 horas en el Paraninfo de la ULL, aportando una dimensión interdisciplinar que conecta la investigación académica con la práctica artística contemporánea. A lo que se sumará la de Juno Reactor con Inside Matrix, un directo inmersivo en la estética neonoir de una de las sagas más emblemáticas de finales de los 90. Será en una doble cita, única en España, el 6 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna y el 7 en el Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, ambos a partir de las 20.00 horas.
Las artes escénicas serán otro de los atractivos de la programación con la recreación histórica Crónicas Gangsters, por la Asociación Cultural Cero Culture, en los exteriores del Teatro Leal, de la que se podrá disfrutar el viernes a las 18.30 horas y el sábado a las 12.00 horas. Una alternativa teatral a la que se une la representación el viernes 6 de marzo de ‘El interrogatorio’ de Luis Alemany, a cargo de la Agrupación de Teatro de Filología en el Paraninfo de la ULL.
El sábado 7 y domingo 8 de marzo la familia será la verdadera protagonista con propuestas participativas como juegos de mesa negrocriminales y de investigación, dirigidos por la Asociación Cultural Nosolodados y juegos de rol con Asociación Cultural Campeones Eternos, agudizarán el ingenio de grandes y pequeños en la Biblioteca Municipal Central del TEA en horario de mañana, cita que se repetirá el domingo en la misma franja horaria. Ese mismo sábado también será un día para mirar al cómic y su importancia dentro de la narrativa noir con la proyección dirigida al público familiar de Cartoon Noir: The Mask, en el Salón de Actos del Espacio Cultural CajaCanarias a las 11.30h. La proyección será con doblaje en español.
Además, con motivo de los 40 años de ‘Watchmen’, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de ‘The Shadow: Blood & Judgment’, pieza maestra creada por Howard Chaykin, la programación incluye dos encuentros exclusivos de firmas con los autores los días 7 y 8 de marzo: ‘De las viñetas a la pantalla: La sombra’ y ‘De las viñetas a la pantalla: ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen, respectivamente.
Ambas sesiones serán en el salón de actos del Espacio Cultural CajaCanarias, donde se proyectarán las películas en versión original subtitulada, al finalizar tendrá lugar una mesa-coloquio con Howard Chaykin, John Higgins y David Hayter. En este contexto, el sábado 7 de marzo el festival reconocerá la trayectoria de Howard Chaykin con el premio Negra y Criminal 2026, el autor recibirá el emblemático borsalino, en reconocimiento a su destacada contribución al género y a una carrera que ha dejado una huella indeleble en el cómic noir contemporáneo. Las entradas para las firmas y el cineforum ya están disponibles en: https://tenerifenoir.com/entradas-2026/
Tras el éxito de ediciones anteriores, este año la programación retoma un nuevo caso a resolver con el escape room que propondrá El Antihéroe Teatro, que el domingo 8 de marzo ofrecerá una sesión de investigación teatralizada en la sala infantil de la Biblioteca Municipal Central del TEA, será a partir de las 10.00 horas y estará dirigida a grupos reducidos.
Consulta fechas y horas de cada evento en el programa: www.tenerifenoir.com
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, a través de la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias, la Fundación DISA y Volcanic Xperience. Además, la marca DS Automobiles participa como vehículo oficial del festival.