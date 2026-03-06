El escritor Héctor Abad Faciolince participa en abril en Tenerife en una cita en torno a la democracia, los derechos y la literatura

CajaCanarias ofrecerá los días 7 y 8 de abril los diálogos Contra el olvido: democracia, derechos y literatura, dos foros que se inscriben en Primavera en la Fundación 2026. La experiencia se concibe como un espacio de encuentro con figuras que han dedicado su trayectoria a la defensa de los derechos humanos, al pensamiento crítico y a la construcción de una memoria que permita comprender mejor el mundo en que vivimos. Ambas sesiones se desarrollarán, a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada será libre hasta completar el aforo.
La cita del 7 de abril, titulada Cuando la historia exige justicia, estará protagonizada por Joan Garcés y Joaquín González Ibáñez. Sus respectivas trayectorias representan dos formas complementarias de aproximarse a la justicia y a la democracia.
El testimonio y la experiencia directa de Garcés, vinculado a algunos de los acontecimientos políticos más decisivos del siglo XX, dialogarán con la mirada académica y jurídica de González Ibáñez, profundamente comprometido con el estudio y la defensa de los derechos fundamentales. La participación como moderadora de Pilar García Padilla, con amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, contribuirá a articular una conversación rigurosa y accesible, orientada a profundizar en la vigencia de estos principios, su evolución y los retos que afrontan en el contexto contemporáneo.
El segundo diálogo, el del 8 de abril, se denomina Escribir contra el olvido y será una conversación entre el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Mariola Cubells, en la que la literatura se revelará como una herramienta privilegiada para preservar la memoria y explorar la condición humana.
A lo largo de su obra, el escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince ha construido un universo narrativo en el que la experiencia personal se entrelaza con la historia reciente, dando lugar a textos de gran profundidad emocional y ética.
La entrevista, conducida por Mariola Cubells, ofrecerá al público la oportunidad de adentrarse en el proceso creativo del autor y en las convicciones que sostienen una de las voces más relevantes de la literatura iberoamericana actual.
Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el estand de CajaCanarias en ARCOmadrid
En otro orden de asuntos, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron este jueves el estand de la Fundación CajaCanarias durante el recorrido inaugural de ARCOmadrid 2026, la feria de arte contemporáneo que se celebra hasta el domingo en Ifema. Los monarcas conversaron con el presidente de la fundación, Humberto Orán, quien les explicó la participación de CajaCanarias en la feria y el trabajo que desarrolla en favor de la conservación y difusión del arte isleño. En el encuentro también estuvo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.