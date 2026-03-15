El XX Festival de Música Religiosa de Canarias estrena este jueves ‘Nuntia a María Magdalena’

La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, sirve de escenario al estreno absoluto de Nuntia a María Magdalena, de la compositora tinerfeña Dori Díaz Jerez, el próximo jueves, 19 de marzo (20.00 horas). La obra forma parte del cuarto y último programa del XX Festival de Música Religiosa de Canarias, que incluye Crisantemi, de Giacomo Puccini, y el Requiem, op. 48 de Gabriel Fauré, que también se va a poder escuchar en Tenerife.
DIRECCIÓN DE GREGORIO GUTIÉRREZ
El elenco de este programa de clausura cuenta con la Orquesta de Cámara del Festival, el Coro de Cámara Ainur y, como cantantes solistas, la soprano australiana Alexandra Flood y el barítono austriaco Paul Armin Edelmann, dirigidos por Gregorio Gutiérrez, además de Mariola Rodríguez Suárez como directora del coro. La última fase del festival continúa el viernes (20.00 horas) en la iglesia de Santa Brígida de Irlanda (Santa Brígida, Gran Canaria) y concluye en Tenerife el sábado (20.30), en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (La Laguna), y el domingo (12.30), en la de San Marcos (Icod de los Vinos).
Con esta intervención, el festival canario da continuidad a la iniciativa iniciada en 2025, por la que invita a un autor contemporáneo a componer una obra de carácter religioso, que se estrena de forma absoluta en su primera intervención, una actuación que será, además, grabada en directo para la edición de un disco. Para dar comienzo a esta nueva acción surgida del festival, la primera vez se invitó “al compositor español vivo de mayor proyección internacional, Tomás Marco”, recuerda el director del festival, Gregorio Gutiérrez.
En esta ocasión, la música invitada, Dori Díaz Jerez, “es una grandísima compositora, con muchísimo talento, que trabaja muy bien todo, la forma, la estructura…, pero yo destacaría sobre todo la cuestión del color, de los colores, los balances orquestales; es muy meticulosa en eso”, afirma Gutiérrez.
La invitación del festival se plantea como una obra que aborde temáticas religiosas originales, que no hayan sido abordadas en el repertorio religioso clásico, porque es lo que corresponde en un “repertorio religioso en el siglo XXI”, añade. Así, el director del festival propuso a la compositora la figura de María Magdalena: “Le sugerí varios temas y escogimos la visión de María Magdalena sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret”.