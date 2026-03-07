EN DIRECTO | Baxi Manresa-La Laguna Tenerife

Reto en la caldera del Bagés. La Laguna Tenerife reanuda este sábado la Liga Endesa, tras la disputa de la Copa del Rey y el parón de la ventana FIBA, en la siempre difícil cancha del BAXI Manresa. El grupo de Txus Vidorreta afronta el regreso a la competición doméstica con el afán de imponer su mejor versión para seguir instalado en puestos de play off (los aurinegros son séptimos con un balance de 12/8).
Primer cuarto
Dos triples del Manresa pusieron el 6-0 antes de cumplirse un minuto de partido. Los locales lograron imponer su ritmo, ante un La Laguna Tenerife muy errático (9-3). En casi cinco minutos los de Vidorreta habían logrado solo tres tantos.
Mejoraron los porcentajes del Canarias, aunque no lo suficiente para que el marcador se igualara (16-9).
Como sucede con La Laguna Tenerife, en poco más de dos minutos los aurinegros sí igualaron las cosas (25-19) pese a un último tiro local.
Segundo cuarto
Mejoró La Laguna Tenerife en el arranque de la segunda manga (25-23) pero los manresanos siguieron marcando el ritmo.
Una técnica a Vidorreta, a falta de cuatro minutos para el final, puso el 39-31 sin acabar de espolear a los suyos, que seguían a rueda de un Manresa muy coral (46-37).