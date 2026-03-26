Encuentros en el M/A/L visita el sábado Buenavista con Josele del Pino

La octava edición del Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras) destaca las propuestas artísticas creadas desde los márgenes de lo novedoso, a contracorriente de las modas. Esta perspectiva muestra propuestas diferentes, que combinan lo tradicional con lo moderno, como la del timplista Josele del Pino, que ofrecerá un concierto este sábado (12.00 horas) en el Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja, en Buenavista del Norte. La entrada será libre hasta completar el aforo.
De esta manera, el festival cumple con el doble objetivo de dar espacio a artistas canarios que crean propuestas musicales desde la esencia de la tradición cultural del Archipiélago y de llevar las actividades fuera de los centros urbanos más poblados y de las áreas metropolitanas.
Nacido en Puerto de la Cruz en 1980, Josele del Pino es uno de los timplistas más destacados del panorama actual en Canarias. Desde 2007 forma parte de Los Sabandeños, donde es timplista, contrista y barítono, además de ser uno de los componentes de la Orquesta de Timples de Canarias y liderar proyectos como Endechas.