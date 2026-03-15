Fin de semana trágico para los deportes de montaña en Tenerife. Los equipos de emergencia han recuperado en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de un escalador, de 41 años, que falleció tras sufrir una caída de gran altura en la zona de Cuevas de Igonse, situada en el núcleo de Araya, dentro del municipio de Candelaria.
El incidente comenzó a fraguarse a última hora de este sábado, sobre las 19:35 horas. En ese momento, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) recibió una alerta desesperada solicitando ayuda para un deportista que se encontraba en una situación comprometida mientras escalaba, habiendo llegado a un punto del que no podía avanzar por sus propios medios.
Un rescate de extrema complejidad
Al lugar se desplazaron de inmediato efectivos de los Bomberos de Tenerife y agentes del GREIM de la Guardia Civil. Tras una primera inspección, los bomberos comprobaron que el escalador se había precipitado al vacío, cayendo en una zona de orografía extremadamente difícil a la que era imposible acceder por tierra.
Dada la proximidad del ocaso y la falta de visibilidad, se decidió activar el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) para intervenir a primera hora del domingo. No obstante, las labores de localización no se detuvieron; la Policía Local y los Bomberos emplearon equipos de drones para rastrear la pared rocosa. Fue a través de estos dispositivos como se consiguió localizar el cuerpo, que presentaba lesiones incompatibles con la vida.
Recuperación del cuerpo
Con las primeras luces de este domingo, se reanudó el operativo. Los rescatadores del helicóptero del GES, en una maniobra de gran precisión junto a los agentes del Greim, lograron alcanzar el punto exacto del impacto. Tras asegurar el cadáver, los efectivos procedieron a su izado con la colaboración de los bomberos presentes en la zona.
El cuerpo fue trasladado hasta la helisuperficie de Candelaria, ubicada en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil. Allí quedó bajo la custodia de la autoridad judicial para la realización de la autopsia y las diligencias correspondientes.
Este suceso ha causado una profunda consternación en el municipio de Candelaria y entre el colectivo de escaladores de la isla. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones en zonas de alta dificultad técnica y de contar con los medios de comunicación adecuados para dar aviso en caso de emergencia antes de que las condiciones de luz impidan el rescate aéreo.