Gran Canaria vibra con la Carrera de la Mujer: 3.500 participantes en una jornada de deporte y conciencia social

Las Palmas de Gran Canaria acogió la quinta edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario deportivo y social en Canarias. Bajo el lema “Somos imparables”, más de 3.500 participantes se dieron cita en una jornada que combinó actividad física, sensibilización y convivencia.
Lejos de limitarse a una prueba atlética, el evento volvió a demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta de cohesión social y visibilización de causas relevantes.
Actividades previas centradas en la salud y el bienestar
En los días previos a la carrera, el centro comercial Las Arenas acogió la ya tradicional Feria de la Corredora. Allí, las participantes recogieron sus dorsales —identificados con el número 016, en alusión a la lucha contra la violencia de género— y las camisetas oficiales del evento.
Además, se desarrollaron distintas actividades orientadas a la promoción de hábitos saludables. Talleres de autoexploración mamaria para la detección precoz del cáncer y sesiones de yoga enfocadas en la reducción del estrés formaron parte de un programa diseñado para fomentar el bienestar integral.
Compromiso social y apoyo a la igualdad
Uno de los elementos distintivos de la Carrera de la Mujer es su marcado carácter solidario. En esta edición, se contó con la participación de la Asociación Frida Calo, entidad con una trayectoria de más de 15 años en la defensa de la igualdad y el empoderamiento femenino.
Asimismo, el evento mantiene su vocación benéfica, destinando parte de los fondos recaudados a iniciativas sociales y proyectos de apoyo mutuo.
Un recorrido accesible y un homenaje especial
La prueba deportiva, de 5 kilómetros de distancia, tuvo su salida en la Plaza de Canarias y recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. El circuito, accesible para participantes de distintos niveles, favoreció una amplia participación.
Durante la jornada, se rindió homenaje a la olímpica canaria Almudena Rodríguez, una de las figuras más relevantes del balonmano español, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.
Ambiente festivo en una jornada multitudinaria
La carrera se desarrolló en un ambiente festivo, marcado por la participación masiva y el apoyo constante entre corredoras. A pesar de la alternancia entre sol y ligeras precipitaciones, la conocida “marea rosa” volvió a ser protagonista, ofreciendo una imagen icónica del evento.
Las valoraciones de las participantes destacaron tanto la organización como el atractivo del recorrido, así como el espíritu de compañerismo que caracteriza a esta cita.
Próxima cita en el calendario
Tras el éxito de la edición en Gran Canaria, el circuito nacional de la Carrera de la Mujer continuará su recorrido con la próxima prueba prevista para el 10 de mayo en Madrid, donde se espera una nueva jornada de alta participación.
Consolidada como una referencia en el ámbito deportivo y social, la Carrera de la Mujer continúa creciendo, reafirmando su compromiso con la salud, la igualdad y la solidaridad.