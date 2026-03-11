‘Ishwari’ reúne las voces de 79 mujeres indostánicas que relatan un siglo de su comunidad en Canarias

El Parlamento de Canarias será este lunes, 16 de marzo (11.30 horas), escenario de la presentación de Ishwari, un proyecto literario colectivo que reúne las voces de 79 mujeres de la comunidad indostánica de Canarias. La obra, concebida como una antología de relatos breves y prosa poética, supone un testimonio íntimo y profundo sobre la experiencia femenina, la memoria cultural y la espiritualidad en la vida contemporánea.
El proyecto está dirigido por la escritora y promotora cultural Jyoti Baharani, miembro de la comunidad indostánica canaria, y por la escritora y artista multidisciplinar María del Pino Marrero Berbel (Berbel). Juntas impulsan una iniciativa que busca tender puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades a través de la literatura.
Además, la presentación se celebra dentro de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, convirtiéndola en un acto simbólico de reconocimiento a la voz femenina, la diversidad cultural y el papel de las mujeres en la construcción de la sociedad canaria.
El título del proyecto procede del sánscrito. Ishwari significa la divina, la creadora, la que posee poder. El término sintetiza el espíritu de la obra: reconocer la dimensión espiritual, emocional y creativa de la mujer como generadora de vida, memoria y cultura.
Cada texto de la antología nace desde la experiencia personal de sus autoras. Son relatos que hablan de amor, maternidad, familia, amistad, fe, pérdida, trabajo y esperanza. Temas universales que atraviesan la vida de las mujeres y que aquí se expresan desde una mirada íntima y sincera.
Leídos en conjunto, forman un mosaico de experiencias que revelan la riqueza interior de las mujeres y su capacidad para transformar la vida cotidiana en literatura. “Durante generaciones -señalan-, las mujeres guardaron la memoria de sus familias. Hoy esa memoria se convierte en literatura”.
En la tradición espiritual india, un mala es un rosario utilizado para la meditación, formado por cuentas que se enlazan una tras otra. El proyecto Ishwari se concibe simbólicamente como un mala literario: cada relato es una cuenta, cada historia una voz, cada emoción un hilo invisible que une a todas las participantes.
Las autoras escriben desde la libertad, sin juicios ni imposiciones estilísticas. La única consigna ha sido la verdad personal. El resultado es una obra coral en la que conviven recuerdos familiares, reflexiones espirituales, experiencias migratorias, historias de resiliencia y momentos de intimidad.