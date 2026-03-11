EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife afronta un derbi canario en Europa, con el billete para los cuartos de final en juego y un entradón en las gradas. El cóctel perfecto para vivir este miércoles una tarde noche de gala en el Santiago Martín, con motivo de la quinta fecha del Top 16 de la Basketball Champions League (BCL).
Primer cuarto
Intercambio de canastas entre La Laguna Tenerife y Granca (8-7) hasta que los locales comenzaron a mover el balón con fluidez (15-9).
Un parcial de 0-8 igualó las cosas (15-17) cuando el Gran Canaria mejoró en su faceta defensiva.
Con 23-24 acabó la primera manga.
