La poesía reúne a Miriam Reyes, Corina Oproae y Mario Obrero esta semana en San Juan de la Rambla

El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, a través de la Concejalía de Cultura, que dirige el primer teniente de alcalde, Juan Siverio, organiza entre este jueves y el domingo el III Festival de Poesía Mazapé, una iniciativa ya consolidada en el calendario del municipio con el objetivo de reforzar el compromiso institucional con la creación literaria contemporánea y la dinamización cultural en la localidad.
El festival va a contar con distintas ubicaciones: el Espacio Cultural La Alhóndiga, la plaza Rosario Oramas y, como novedad, la Biblioteca Municipal Casa de los Pérez, recientemente inaugurada en el casco histórico. Con el título de Biblioedición, la tercera entrega de la muestra literaria rinde homenaje a este nuevo recurso cultural, integrándolo en la programación con actividades específicas que ponen en valor la lectura, la edición y el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro de la ciudadanía.
PREMIO NACIONAL
Entre los escritores invitados este año figuran la Premio Nacional de Poesía 2025, Miriam Reyes; el joven poeta madrileño Mario Obrero y la escritora de origen rumano Corina Oproae. A la cita acuden también autores como Covadonga García Fierro, Rafael-José Díaz y Katia Vázquez, o los participantes en propuestas como el espectáculo poético-musical Rock Star; el colectivo joven Aguaviva y un recital organizado por la Cátedra Pedro García Cabrera, centrado en la figura del poeta gomero.
El festival, cuya programación en detalle puede consultarse en el sitio web mazape.com, se inaugura mañana jueves (Biblioteca Casa de los Pérez, 12.30 horas; Espacio Cultural La Alhóndiga, 16.00 horas) con el proyecto Versos Cautivos, coordinado por Andrés Novoa y protagonizado por internos del Centro Penitenciario Tenerife II, en una apuesta por la cultura como herramienta de inclusión y transformación social.
Asimismo, se presentará la exposición fotográfica Bibliotecas, del arquitecto, fotógrafo y bibliófilo Carlos Schwartz, que ha sido exhibida en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, y pertenece a la colección de la Fundación CajaCanarias, entidad patrocinadora de esta edición del festival.
A todo ello se suman los espacios de Píldoras Poéticas, dedicados a voces tinerfeñas, la participación del colectivo Laberinto Narrativo, la narradora Laura Escuela, la actuación del cantautor grancanario José Artiles y el grupo vocal Irremediables, conectando creación literaria y expresión musical.
LIBRERÍA
Durante el desarrollo de las jornadas habrá una librería a disposición del público, fomentando el contacto directo entre lectores y autores, y el domingo se celebrarán talleres formativos. Con esta apuesta descentralizada, destacan desde el Consistorio, se amplían los espacios de exhibición, se acerca la programación a distintos puntos del municipio y se refuerza la estrategia de vertebración territorial de la cultura, contribuyendo a la dinamización del casco histórico y del tejido social.
La tercera edición del Festival de Poesía Mazapé cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Martín Rodríguez y el patrocinio de la Fundación CajaCanarias, “consolidando un modelo de cooperación entre administración pública, tejido asociativo y entidades culturales”, señalan sus promotores, quienes de igual manera ponen de relieve la voluntad de convertir al municipio en un “punto de encuentro para creadores, escritores y público lector”, combinando la presencia de figuras nacionales con voces emergentes y talento local.