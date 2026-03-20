La Regenta exhibe en una muestra la fuerza expresiva del artista Juan Pedro Ayala

Un mar salvaje irrumpe en La Laguna, arrasando la ciudad; una explosión de flores de flamboyán se mezcla con un erotismo cargado de humor y sentido. Entre expresionismo visceral y originalidad, los temas universales cobran nueva vida bajo la mirada de un autor canario único. El Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria, presenta In Memoriam. Juan Pedro Ayala, un homenaje expositivo a este creador imprescindible, que recorre sus principales obsesiones artísticas a través de tres series: los árboles, el mar y el erotismo crudo.
APERTURA
El viceconsejero regional de Cultura, Horacio Umpiérrez, participó este jueves en la presentación de este tributo, junto al director de La Regenta, Alejandro Vitaubet, y al comisario de la exposición, Carlos Díaz-Bertrana. La exposición se inaugura hoy viernes (20.30 horas) y podrá visitarte hasta el 30 de mayo en el centro que gestiona el Gobierno autonómico en Gran Canaria.
La obra de Juan Pedro Ayala (Tenerife, 1972-2019) se articula entre lo orgánico y vegetal, con el árbol como símbolo recurrente y el cuerpo como pulsión de creación. Con una trayectoria al margen de las modas imperantes, construyó un lenguaje propio e identificable desde sus primeras muestras públicas a finales de la década de los 90.
Recibió el premio de la Bienal de Artes Plásticas de Santa Cruz de Tenerife (2010) y el Excellens de pintura para creadores jóvenes de la Real Academia Canaria de Bellas Artes (2013). Su obra se halla en colecciones institucionales como las de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Gobierno de Canarias y Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), así como en numerosas de carácter privado.
Coincidiendo con la exposición, se va a publicar un nuevo tomo de la Biblioteca de Artistas de Canarias dedicado al autor. El estudio crítico está realizado por la historiadora del arte Dalia de la Rosa. La presentación del ejemplar será anunciada por los canales habituales del Centro de Arte La Regenta.
Como en cada exposición, La Regenta organiza visitas dialogadas y gratuitas, con inscripción previa en su web. La iniciativa para público a partir de 7 años será el 10 de abril (18.00 horas). El 29 de mayo se desarrollará Arte en familia para participantes de 3 a 6 años junto a sus familiares (18.00). Ambas acciones incluyen un taller tras el recorrido por la muestra. Para el público adulto están previstas las visitas Otra mirada (22 de abril) y GuiArte (20 de mayo), ambas a partir de las 19.00 horas.