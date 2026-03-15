Las quintas Jornadas Hablamos de Arte citan en Puerto de la Cruz a Carmelo Vega y Patricia Mayayo

El Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew), dependiente del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), en Puerto de la Cruz, alberga la próxima semana, entre el jueves 19 y el sábado 21 de marzo, las V Jornadas Hablamos de Arte. Este foro tiene el doble objetivo, como detalla Estefanía González Pérez, vicepresidenta de Actividades Culturales del IEHC, de reivindicar la figura del pintor, crítico de arte y escritor Eduardo Westerdahl (Santa Cruz de Tenerife, 1902-1983) y acercar el arte contemporáneo al conjunto de la sociedad.
En esta ocasión, las jornadas cuentan con las ponencias de Carmelo Vega, Coleccionar, investigar, difundir: el Museo Nómada de la Fotografía (jueves, 19.00 horas), y Patricia Mayayo, Mujeres artistas en la colección Westerdahl (viernes, 19.00 horas). A ello se suma la propuesta Los sonidos del museo, que llevará a cabo el alumnado de la Escuela de Música de Puerto de la Cruz el sábado (12.00 horas).
DIVULGACIÓN
Pese a su breve trayectoria, las jornadas han logrado convertirse en un sólido espacio de pensamiento y, sobre todo, difusión en torno a la creación contemporánea, fijando su mirada en la ciudadanía, más allá de su mayor o menor conocimiento del hecho artístico. Hasta la fecha, por este encuentro cultural han pasado personalidades como María Isabel Navarro Segura; Ana María Quesada Acosta; Noemí Tejera Mújica; Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista; Yolanda Peralta; Rufino Ferreras, Antonio Rodríguez Hernández y Clara González Freyre de Andrade.
“Aún me resulta sorprendente el apoyo que recibimos para que estas jornadas salgan adelante”, subraya durante la charla con DIARIO DE AVISOS Estefanía González. “El que tantas personas especializadas en el mundo del arte se hayan sumado a este proyecto creo que responde a la empatía que genera un espacio como el Macew, un museo con pocos recursos pero que reúne una valiosa colección”, señala la coordinadora de las jornadas, historiadora del arte y profesora de instituto, que incluye en ese respaldo al propio IEHC, como también, en el apartado de la financiación, al Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento portuense.
“Todo esto tiene que ver con esa voluntad de que los museos, como gestores de patrimonio e identidad, sobrevivan, porque tienen una misión muy importante que cumplir”, apostilla.
En cuanto a los ponentes de esta edición, Estefanía González pone de relieve que Carmelo Vega (Puerto de la Cruz, 1961), doctor y profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo (Departamento de Historia del Arte y Filosofía) de la Universidad de La Laguna (ULL), donde fundó el Aula de Fotografía, “es hoy uno de los máximos referentes nacionales en el campo de la historia de la fotografía”, como también atestiguan las diversas publicaciones y proyectos de los que es responsable.
MIRADA FEMENINA
Patricia Mayayo (Madrid, 1967), catedrática de Historia del Arte en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, ha enfocado sus investigaciones en la historia de las mujeres artistas, la historiografia, las prácticas artísticas feministas y el arte contemporáneo español.
Un ámbito, el de Patricia Mayayo, que no solo coincide con las propuestas que se desarrollan durante este mes de marzo con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, sino que también responde al propio espíritu de las jornadas, como explica González Pérez.
“Fue en marzo de 1953, el día 28, cuando, con la fundación del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, se creó la Sala de Pintura Contemporánea Eduardo Westerdahl, que se convirtió en 2007 en el actual Macew, ubicado en la antigua Casa de la Real Aduana. Por eso organizamos estas jornadas en unas fechas lo más cercanas posibles a esa efeméride, para recordar a Eduardo Westerdahl”, señala la historiadora de arte. “Pero también está el hecho de que uno de los aspectos por los que sobresale el museo es por la abundante presencia femenina que hay en su colección”, destaca. “Cada año, al preparar la programación de las jornadas, buscamos que sea lo más integradora posible, a todos los niveles, y la perspectiva femenina ocupa un lugar muy importante”.
Como se ha apuntado, las V Jornadas Hablamos de Arte concluirán el próximo sábado (12.00 horas) con Los sonidos del museo, a cargo de la Escuela de Música de Puerto de la Cruz. “Se trata de una jornada de mediación cultural con la que perseguimos la participación directa del público”, indica Estefanía González. “En cada una de las cuatro salas del museo se van a interpretar distintas composiciones musicales, relacionadas, de una u otra forma, con las pinturas y esculturas que allí se exponen. A partir de ahí, preguntaremos a los asistentes a qué obra les ha llevado esa música y, también, a dónde les ha conducido emocionalmente”.