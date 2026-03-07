Más de 100 firmas del mundo de la cultura piden un uso literario para la Casona Estévanez-Borges

Premios Canarias de Literatura y de Bellas Artes, entidades culturales, poetas, ensayistas, dramaturgos, novelistas, artistas, investigadores, profesores, fotógrafos, músicos, gestores culturales, editores, críticos de arte y, en definitiva, ciudadanas y ciudadanos. Más de un centenar de personas se han sumado hasta la fecha a la iniciativa de Trasdemar, revista digital de literaturas insulares, para que la Casona Estévanez-Borges, en La Laguna, se convierta en un espacio de literatura y casa museo de escritores.
La publicación ha puesto en marcha una recogida de firmas en contra de la idea de que dicho espacio no tenga el uso que a su juicio corresponde al simbolismo que posee y se destine a una instalación dependiente del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, tal y como ha anunciado el Cabildo, su actual propietario, a través del consejero de Cultura, José Carlos Acha.
El inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2014, con la categoría de Sitio Histórico, junto a la finca donde se levanta, fue construido en torno a 1735 por la familia Meade. Con los años se convirtió en punto de encuentro de intelectuales, políticos y artistas, y por él pasaron personalidades como Sabino Berthelot, Blasco Ibáñez, Adolphe Coquet, Leopoldo O’Donnell, Valentín Sanz, Agustín Guimerá, Gil-Roldán, Teobaldo Power y Alfonso Dugour.
“Además, la casona se significó como uno de los epicentros para la eclosión de la generación de la poesía del Romanticismo lagunero -subrayan en la publicación-, y en ella escribieron los hermanos Estévanez Murphy: Nicolás (1838-1914), ministro de la I República, Patricio (1850-1926), intelectual y periodista, y Diego (1842-1866)”. De igual manera, allí tuvo su taller el artista Francisco Borges Salas (1901-1994).
“Con esta iniciativa plural y unánime -señala desde México el escritor canario Samir Delgado, coordinador de Trasdemar- queremos trasladar a José Carlos Acha nuestra oposición a que la casona sea destinada a un anexo del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, que son las noticias que nos han llegado, a manera de globo sonda, con un oscurantismo propio de otras épocas”. “En el pasado mandato -precisa-, el Cabildo de Tenerife aprobó destinarla a actividades literarias, culturales y de defensa de la identidad canaria”.
“Durante casi dos décadas, el Cabildo no ha podido llevar a cabo la apertura de la casona para el destino con que el que fue vendida por la familia Estévanez-Borges en 2007: poner en valor el inmueble y el legado familiar, literario y artístico. La propuesta del consejero no responde a ese deseo ni tampoco al acuerdo aprobado por el propio Cabildo”, subraya Samir Delgado en otro momento de la conversación con DIARIO DE AVISOS.
Precisamente, en el listado de firmas facilitado por Delgado a este periódico figuran varios miembros de la familia Estévanez-Borges, entidades como el Ateneo de La Laguna, el Centro de la Cultura Popular Canaria y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, están los Premios Canarias de Literatura Cecilia Domínguez, Elsa López y Juan-Manuel García Ramos; Gonzalo González, Premio Canarias de Bellas Artes; el poeta Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura de Cuba; Ibon Arbaiza, director de la Fundación Blas de Otero, y el poeta Antonio Rodríguez Almanza, director de la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez. El crítico de arte Celestino Celso Hernández, director del Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, y el fotógrafo Carlos A. Schwartz también se hallan en esta relación.