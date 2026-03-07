Más de 50 cocineros rurales se reúnen en la IV edición de Terrae

Gran Canaria volverá a convertirse en punto de encuentro de la gastronomía rural con la celebración de una nueva edición de Terrae, que reunirá a más de 50 cocineros rurales en un programa que combinará gastronomía, reflexión, conocimiento del territorio y cultura popular. Durante tres jornadas, del domingo 15 al martes 17 de marzo, Santa Brígida, Valsequillo y San Mateo y otros enclaves de la isla acogerán ponencias, mesas redondas, showcookings, visitas y actividades en torno a una misma idea: reivindicar la cocina rural como motor de identidad, desarrollo local y futuro.
La presentación de la cuarta edición de Terrae ha tenido lugar en la sede del Cabildo de Gran Canaria, patrocinador del evento, en la que su presidente Antonio Morales destacó que este proyecto nació con la ambición de convertir a Gran Canaria en un punto de encuentro internacional para cocineros comprometidos con el territorio y el producto local.
Morales subrayó que la iniciativa tendrá un importante impacto económico y forma parte de la estrategia del Cabildo para diversificar la economía y fortalecer el sector primario. “No se trata solo de un evento gastronómico, sino también de un espacio de reflexión sobre el territorio, la sostenibilidad del sector y el conocimiento del paisaje”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, que agradeció al Cabildo la confianza puesta en la Cámara, “por darnos la posibilidad de apoyar y colaborar con el programa Gran Canaria Me Gusta y todas sus acciones, que son más de 30 al año, y entre ellas, este evento de Terrae Rural, el único encuentro internacional que aúna la gastronomía con el mundo rural, y que permite la canalización del capital hacia los municipios rurales”. Asimismo, añadió que la Cámara asume un papel activo porque Terrae impulsa sectores estratégicos.
Benjamín Lana, director de Terrae, destacó que el congreso “se ha consolidado ya como la gran cita de los cocineros rurales. No hay otro espacio. Incluso este año el Ministerio de Agricultura ha reconocido la labor con un premio que recogió Luis Alberto Lera, al que ya reconoce todo el mundo como alcalde de lo cocineros rurales”. Además, añadió que “este congreso convierte a la isla en epicentro del debate sobre territorio, identidad y gastronomía en los entornos rurales”.