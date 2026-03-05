Sergio Vargas se incorpora al cartel de artistas del Tenerife Cook Music Fest

El Tenerife Cook Music Fest 2026 acaba de incorporar a su cartel a Sergio Vargas. El cantante dominicano actuará el sábado 18 de julio en el escenario del recinto portuario de la capital tinerfeña, sumándose a la programación del último día del festival.
La elección de Sergio Vargas, explican desde el Tenerife Cook Music Fest, responde a la voluntad de ofrecer una experiencia que combine la excelencia musical con el arraigo cultural. El artista regresa a Canarias tras varios años de ausencia en los escenarios de las Islas, una noticia esperada por el público local que mantiene un vínculo histórico con el merengue.
El Tenerife Cook Music Fest (www.cookmusicfest.es) se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife, uniendo música y gastronomía “para posicionar a la Isla como referente cultural en el Atlántico”. Toda la información y venta de entradas está disponible en la página web oficial del festival.
La cita cuenta con el apoyo del Gobierno regional y Turismo Islas Canarias, la Autoridad Portuaria, el Cabildo y Turismo de Tenerife, así como del Ayuntamiento capitalino.