Tecnológica cumple 15 años con una apuesta por la generación Z

Tecnológica Santa Cruz alcanza su edición número 15 en la que, con motivo de su aniversario, pondrá en liza más de una treintena de actividades que se desarrollarán entre el 19 y el 22 de marzo en TEA Tenerife y el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), logrando convertir a la capital en referencia en innovación, divulgación y cultura digital de Canarias. El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer, durante la inauguración oficial del evento, que “Tecnológica es un evento vivo y en constante evolución que consolida a Santa Cruz como una ciudad donde la tecnología sirve como motor profesional y del entretenimiento”.
El regidor explicó que “un año más, contamos con un evento clave para el entretenimiento, el desarrollo profesional y la modernización de nuestro tejido empresarial, acercando a la ciudadanía las últimas tendencias en el mundo de las TICs, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento” y señaló que “este año, además, contará con un espacio específico para la generación Z (nativos digitales nacidos entre 1977 y 2021), con un evento dedicado a ese colectivo, por ser quienes están definiendo el presente y futuro digital”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, comentó que “esta cita va mucho más allá de ser un simple escaparate tecnológico, también profundiza en cómo la sociedad está moldeando las herramientas digitales y pone en valor a las personas que encabezan esta transformación” y añadió que “queremos escuchar de primera mano cómo entienden la tecnología las nuevas generaciones, romper los falsos estigmas que pesan sobre nuestra juventud y demostrar el inmenso talento de la generación Z en nuestra capital”.
“Para esta edición hemos diseñado un programa transversal que abarca desde la comunidad educativa hasta los perfiles más técnicos, creadores de contenido y amantes de los videojuegos, combinando la divulgación y el aprendizaje práctico con el ocio”, subrayó Pérez, quien detalló que “Tecnológica ayuda a pymes y emprendedores a integrar las herramientas digitales en sus modelos de negocio porque adaptarse a esta nueva realidad tecnológica es el único camino para ganar competitividad y asegurar el crecimiento económico”.
Durante la presentación que tuvo lugar en el puente de El Cabo, se proyectó un videomapping sobre la fachada del MUNA haciendo honor al 15 aniversario de Tecnológica Santa Cruz.
TecnoEduca
La programación arrancará el día 19 entre las 11.00 y las 13.00 horas, en el MUNA, con TecnoEduca, un espacio dedicado a la comunidad educativa para descubrir cómo la innovación transforma el aprendizaje y las profesiones emergentes. Estas charlas de veinte minutos contarán con Luis Astor, cofundador y CEO del proyecto Mentoor, plataforma de enseñanza de refuerzo en línea; además de Tatiana O. Gutiérrez, coordinadora de Proyectos Digitales de Proyectan, y Jacob C. Rodríguez Torres, técnico de la Fundación General de la Universidad de La Laguna.
La sesión se completará con Marina López, responsable de Planificación de Medios Digitales de Atlantis Technology, y de la TI de Binter Canarias, que pondrá el foco en el impacto de la tecnología en la publicidad actual, y finalizará con la ponencia de Antonio Bolaños, el cual lleva desde 2014 trabajando con drones en grabaciones audiovisuales.
Entre las 17.00 y las 20.00 horas será el turno de las ponencias, cuyas entradas se pueden adquirir en la web www.tecnologicasantacruz.com al precio simbólico de dos euros, que se destinará a fines sociales. Se abordarán cuestiones como la innovación, la automatización, la ética y la relación entre humanos y algoritmos con ponentes de la talla de la meteoróloga y oceanógrafa, Mercedes Martín; el guionista de El Hormiguero, Jordi Moltó; la periodista y divulgadora científica Rocío Vidal, conocida como La gata de Schrödinger; o la creadora de contenido Andrea Sánchez, que ha trabajado con marcas como L’Oréal, Kia, Vichy o Phillips. La ingeniera informática Verownika será otra de las ponentes junto a la cómica y creadora de contenido Soraya Nárez y Miguel Assal, agente de emergencias viral como divulgador de primeros auxilios. Cerrará Caterina Moretti, La Cate, embajadora de la Fundación Adecco. De forma simultánea, el patio Flamboyán del MUNA será escenario de TecnoLabs, de 17.00 a 20.00 horas.