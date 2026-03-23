Tenerife suma 4 nuevos ‘Soletes’ de la Guía Repsol: bares y restaurantes que ya están dando que hablar

La llegada de la primavera no solo marca el inicio de días más largos y temperaturas agradables, sino también nuevas oportunidades para descubrir la gastronomía local. En este contexto, la Guía Repsol ha presentado su nueva edición de Soletes de Primavera, en la que Tenerife vuelve a posicionarse como un destino destacado con varios establecimientos reconocidos.
La decimocuarta edición de estos galardones incorpora más de 300 nuevos locales en toda España, de los cuales 12 están en Canarias, consolidando el peso del Archipiélago dentro del mapa gastronómico nacional.
Los nuevos Soletes en Tenerife: bares, restaurantes y propuestas con identidad
En la isla de Tenerife, varios establecimientos han sido distinguidos por su propuesta cercana, asequible y de calidad. Entre ellos destacan:
- ‘Orche’ (Santa Cruz de Tenerife)
- ‘Rinconcito Gomero’ (Santa Cruz de Tenerife)
- ‘Otelo’ (Adeje)
- ‘Silogía’ (Garachico)
Estos locales representan el espíritu de los Soletes: espacios auténticos, con encanto y pensados para disfrutar sin formalidades, donde el producto y la experiencia priman sobre todo lo demás.
Especial mención merece ‘Silogía’, en Garachico, que además de su oferta gastronómica permite alojamiento, una tendencia creciente dentro de esta edición que apuesta por experiencias completas.
Una edición marcada por la naturaleza y los planes de escapada
Según explicó la directora de Guía Repsol, María Ritter, esta edición llega en un momento clave: “Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. Se incorporan lugares donde la naturaleza es protagonista, negocios jóvenes y propuestas en las que también se puede dormir”.
La selección pone el foco en bares en cascos históricos, casas de comida tradicionales y locales ubicados en entornos naturales, una combinación que encaja especialmente bien con el modelo turístico de Tenerife.
Canarias alcanza los 249 Soletes en total
Con estas nuevas incorporaciones, Canarias suma ya 249 Soletes, consolidándose como una de las regiones con mayor presencia en esta categoría.
El distintivo reconoce cafeterías, restaurantes, terrazas y bares con una oferta fiable y atractiva, pensados tanto para residentes como para turistas que buscan recomendaciones alejadas de los circuitos más masificados.
Qué significa tener un Solete Repsol
Los Soletes de Guía Repsol, nacidos en 2021, destacan por identificar lugares que recomendarías a un amigo. No buscan la alta cocina, sino propuestas honestas, accesibles y con personalidad.
Un equipo de expertos recorre el país para detectar estos espacios, poniendo especial atención en rincones poco conocidos y valorados por el público local.
Con la llegada del buen tiempo y el aumento de escapadas, estos reconocimientos se convierten en una guía clave para quienes quieren descubrir nuevos sitios donde comer en Tenerife o disfrutar de una experiencia gastronómica diferente en la Isla.