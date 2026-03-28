Upgrade se une hoy a la fiesta por el 16º aniversario de Bass Reunion

El Aguere Espacio Cultural alberga este sábado (23.00 horas) la celebración de los 16 años de Bass Reunion, un encuentro muy especial que cuenta en su cartel con Upgrade, dj, productor y estrella del jum up que viene a La Laguna desde Reino Unido para sumarse al aniversario.
Desde sus inicios, Bass Reunion ha sido mucho más que una fiesta: es un punto de encuentro para la comunidad drum & bass de Canarias, un espacio donde el sonido de Reino Unido encuentra su hogar en la Isla y donde generación tras generación de ravers han vivido noches inolvidables. Para esta ocasión va a contar con Upgrade, famoso por sus producciones contundentes y sets de alta energía.
En el cartel figuran, asimismo, Chola, Davis, Xikenfrog, Trippcore y Saúl Pedrós. Este último, precisamente, es el fundador de Bass Reunion, colectivo dedicado a la promoción y difusión de la cultura drum and bass y jungle en Tenerife. Desde su creación, el proyecto ha desarrollado una labor constante en la organización de iniciativas y sesiones que han contribuido al crecimiento y consolidación de la cultura bass en Canarias.