cultura

Upgrade se une hoy a la fiesta por el 16º aniversario de Bass Reunion

La cita de este sábado en La Laguna, en el Aguere Espacio Cultural, celebrará la cultura 'drum and bass' y 'jungle' en la Isla
Cartel de la cita musical. / DA
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El Aguere Espacio Cultural alberga este sábado (23.00 horas) la celebración de los 16 años de Bass Reunion, un encuentro muy especial que cuenta en su cartel con Upgrade, dj, productor y estrella del jum up que viene a La Laguna desde Reino Unido para sumarse al aniversario.

Desde sus inicios, Bass Reunion ha sido mucho más que una fiesta: es un punto de encuentro para la comunidad drum & bass de Canarias, un espacio donde el sonido de Reino Unido encuentra su hogar en la Isla y donde generación tras generación de ravers han vivido noches inolvidables. Para esta ocasión va a contar con Upgrade, famoso por sus producciones contundentes y sets de alta energía.

En el cartel figuran, asimismo, Chola, Davis, Xikenfrog, Trippcore y Saúl Pedrós. Este último, precisamente, es el fundador de Bass Reunion, colectivo dedicado a la promoción y difusión de la cultura drum and bass y jungle en Tenerife. Desde su creación, el proyecto ha desarrollado una labor constante en la organización de iniciativas y sesiones que han contribuido al crecimiento y consolidación de la cultura bass en Canarias.

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